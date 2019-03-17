«Она родилась звездой»: Стилист Юлии Началовой Елена Бархотова рассказала о работе с певицей
Стилист Юлии Началовой, скончавшейся накануне после ухудшения здоровья, Елена Бархотова рассказала в интервью изданию «Life.ru» о певицей и работе с ней. По ее словам, она уже родилась звездой, так как у нее были музыкальные родители.
Елена Бархотова сообщила, что впервые познакомилась с Юлией Началовой в салоне красоты известного ныне шоумена Сергея Зверева. Далее последовала совместная работа в клипе «Герой не моего романа», после чего клиенты стилиста стали просить ее сделать прическу как у Началовой в указанной видеоработе.
Отечественная артистка, по словам Елены Бархотовой, рождена в семье талантливых музыкантов и росла исключительно закулисным ребенком, поэтому карьера певицы в будущем стала для нее самым важным делом в жизни. Стилист вспоминает, что исполнительнице природа подарила уникальный голос как у мировой звезды Уитни Хьюстон, а в жизни она была веселым и отзывчивым человеком.
Елена Бархотова сообщила, что впервые познакомилась с Юлией Началовой в салоне красоты известного ныне шоумена Сергея Зверева. Далее последовала совместная работа в клипе «Герой не моего романа», после чего клиенты стилиста стали просить ее сделать прическу как у Началовой в указанной видеоработе.
Отечественная артистка, по словам Елены Бархотовой, рождена в семье талантливых музыкантов и росла исключительно закулисным ребенком, поэтому карьера певицы в будущем стала для нее самым важным делом в жизни. Стилист вспоминает, что исполнительнице природа подарила уникальный голос как у мировой звезды Уитни Хьюстон, а в жизни она была веселым и отзывчивым человеком.
ШоуБиз
Добавил: Гаркуша Наталья Сегодня, 14:50