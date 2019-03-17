«Она родилась звездой»: Стилист Юлии Началовой Елена Бархотова рассказала о работе с певицей





Елена Бархотова сообщила, что впервые познакомилась с Юлией Началовой в салоне красоты известного ныне шоумена Сергея Зверева. Далее последовала совместная работа в клипе «Герой не моего романа», после чего клиенты стилиста стали просить ее сделать прическу как у Началовой в указанной видеоработе.Отечественная артистка, по словам Елены Бархотовой, рождена в семье талантливых музыкантов и росла исключительно закулисным ребенком, поэтому карьера певицы в будущем стала для нее самым важным делом в жизни. Стилист вспоминает, что исполнительнице природа подарила уникальный голос как у мировой звезды Уитни Хьюстон, а в жизни она была веселым и отзывчивым человеком.