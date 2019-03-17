«Россия-1» показала последнюю видеосъемку Юлии Началовой
В последний раз Юлия Началова появилась в телеэфире в передаче «Один в один», где она участвовала в роли наставницы. Соответственный ролик обнародовал телеканал «Россия-1».
В записи видно, как певица исполняет совместный трек с Ираклием Пирцхалавой. Оба музыканта предстали перед зрителями в образе Анджелики Варум и Леонида Агутина. В последнем своем выпуске Началова помогла своему воспитаннику Павлу Крюкову перевоплотиться в Григория Лепса. Тогда она понадеялась, что у ее подопечного все получится и он выиграет в шоу.
Финал программы «Один в один» вышел на экраны вечером 16 марта. Победителем оказался Павел Крюков. Его наставница снималась в проекте с 2014 года, она умерла в день показа последнего выпуска в одной из больниц Москвы, находясь в искусственной коме.
В записи видно, как певица исполняет совместный трек с Ираклием Пирцхалавой. Оба музыканта предстали перед зрителями в образе Анджелики Варум и Леонида Агутина. В последнем своем выпуске Началова помогла своему воспитаннику Павлу Крюкову перевоплотиться в Григория Лепса. Тогда она понадеялась, что у ее подопечного все получится и он выиграет в шоу.
Финал программы «Один в один» вышел на экраны вечером 16 марта. Победителем оказался Павел Крюков. Его наставница снималась в проекте с 2014 года, она умерла в день показа последнего выпуска в одной из больниц Москвы, находясь в искусственной коме.
ШоуБиз
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 14:37