«Россия-1» показала последнюю видеосъемку Юлии Началовой





В записи видно, как певица исполняет совместный трек с Ираклием Пирцхалавой. Оба музыканта предстали перед зрителями в образе Анджелики Варум и Леонида Агутина. В последнем своем выпуске Началова помогла своему воспитаннику Павлу Крюкову перевоплотиться в Григория Лепса. Тогда она понадеялась, что у ее подопечного все получится и он выиграет в шоу.Финал программы «Один в один» вышел на экраны вечером 16 марта. Победителем оказался Павел Крюков. Его наставница снималась в проекте с 2014 года, она умерла в день показа последнего выпуска в одной из больниц Москвы, находясь в искусственной коме.