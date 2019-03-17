Старший сын Олега Табакова Антон рассказал про его отношения с отцом





Вследствие непростой семейной ситуации, Олег Табаков не видел своих детей от первого брака. Он оставил свою жену Людмилу Крылову после 35-летней совместной жизни. Основатель «Табакерки» полюбил студентку Марину Зудину. Сын Антон и дочь Александра по-разному отнеслись к данному разрыву семейной пары. В отличие от сестры, у Антона хватило сил победить эмоции и обиду, после чего он стал общаться с отцом. При этом дочь с бывшей супругой напрочь «отрезали» от себя Олега Табакова.Антон в свою очередь жалеет, что не успел многое сказать отцу до его кончины. Он считает, что расставание родителей было закономерностью. В отличие от своего брата, Александра не захотела прийти на похороны отца. По словам Антона, тоска по отцу не стала меньше после его смерти.