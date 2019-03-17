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Старший сын Олега Табакова Антон рассказал про его отношения с отцом

Олег Табаков скончался от рака ещё 12 марта прошлого года. Антон Табаков, являющийся сыном известного актёра от первого брака, рассказал про его отношения с руководителем столичного театра, а также как он скучает по отцу.
Старший сын Олега Табакова Антон рассказал про его отношения с отцом

Вследствие непростой семейной ситуации, Олег Табаков не видел своих детей от первого брака. Он оставил свою жену Людмилу Крылову после 35-летней совместной жизни. Основатель «Табакерки» полюбил студентку Марину Зудину. Сын Антон и дочь Александра по-разному отнеслись к данному разрыву семейной пары. В отличие от сестры, у Антона хватило сил победить эмоции и обиду, после чего он стал общаться с отцом. При этом дочь с бывшей супругой напрочь «отрезали» от себя Олега Табакова.
Старший сын Олега Табакова Антон рассказал про его отношения с отцом

Антон в свою очередь жалеет, что не успел многое сказать отцу до его кончины. Он считает, что расставание родителей было закономерностью. В отличие от своего брата, Александра не захотела прийти на похороны отца. По словам Антона, тоска по отцу не стала меньше после его смерти.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:03

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