Старший сын Олега Табакова Антон рассказал про его отношения с отцом
Олег Табаков скончался от рака ещё 12 марта прошлого года. Антон Табаков, являющийся сыном известного актёра от первого брака, рассказал про его отношения с руководителем столичного театра, а также как он скучает по отцу.
Вследствие непростой семейной ситуации, Олег Табаков не видел своих детей от первого брака. Он оставил свою жену Людмилу Крылову после 35-летней совместной жизни. Основатель «Табакерки» полюбил студентку Марину Зудину. Сын Антон и дочь Александра по-разному отнеслись к данному разрыву семейной пары. В отличие от сестры, у Антона хватило сил победить эмоции и обиду, после чего он стал общаться с отцом. При этом дочь с бывшей супругой напрочь «отрезали» от себя Олега Табакова.
Антон в свою очередь жалеет, что не успел многое сказать отцу до его кончины. Он считает, что расставание родителей было закономерностью. В отличие от своего брата, Александра не захотела прийти на похороны отца. По словам Антона, тоска по отцу не стала меньше после его смерти.
Вследствие непростой семейной ситуации, Олег Табаков не видел своих детей от первого брака. Он оставил свою жену Людмилу Крылову после 35-летней совместной жизни. Основатель «Табакерки» полюбил студентку Марину Зудину. Сын Антон и дочь Александра по-разному отнеслись к данному разрыву семейной пары. В отличие от сестры, у Антона хватило сил победить эмоции и обиду, после чего он стал общаться с отцом. При этом дочь с бывшей супругой напрочь «отрезали» от себя Олега Табакова.
Антон в свою очередь жалеет, что не успел многое сказать отцу до его кончины. Он считает, что расставание родителей было закономерностью. В отличие от своего брата, Александра не захотела прийти на похороны отца. По словам Антона, тоска по отцу не стала меньше после его смерти.
ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:03