NASA применяет космический лазер для измерения уровня углерода в лесах





Даная технология позволяет создавать точные трехмерные модели отдельных участков лесов и поверхностей Земли. С помощью этого специального космического лазера можно узнать расположение, численность и вид деревьев, расположенных в исследуемой зоне. Один из дополнительных показателей, формирующийся при создании такой трехмерной модели, – это уровень углерода.Это позволяет NASA изучать состояние лесов и всей атмосферы Земли, находясь на высоте 250 миль над поверхностью планеты, на Международной космической станции (МКС). Представители ведомства отмечают, сгорание деревьев приводит к серьезным скачкам в выделении углекислого газа, состоящего в том числе и из углерода.С помощью этого космического лазера NASA планирует сначала создать актуальную карту лесов Земли, а затем проводить постоянный мониторинг этих процессов. Также специалисты ведомства отмечают, они смогут оперативно реагировать на изменения содержания углекислого газа в атмосфере и определять, какие действия людей к этому привели. Данная технология, уверены в NASA, позволит глубже понять все процессы глобального потепления, происходящие на Земле.