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NASA применяет космический лазер для измерения уровня углерода в лесах

NASA применяет специальный космический лазер, позволяющий измерять уровень углерода в лесах на поверхности Земли. Сама установка находится на борту Международной космической станции (МКС).
NASA применяет космический лазер для измерения уровня углерода в лесах

Даная технология позволяет создавать точные трехмерные модели отдельных участков лесов и поверхностей Земли. С помощью этого специального космического лазера можно узнать расположение, численность и вид деревьев, расположенных в исследуемой зоне. Один из дополнительных показателей, формирующийся при создании такой трехмерной модели, – это уровень углерода.

Это позволяет NASA изучать состояние лесов и всей атмосферы Земли, находясь на высоте 250 миль над поверхностью планеты, на Международной космической станции (МКС). Представители ведомства отмечают, сгорание деревьев приводит к серьезным скачкам в выделении углекислого газа, состоящего в том числе и из углерода.

С помощью этого космического лазера NASA планирует сначала создать актуальную карту лесов Земли, а затем проводить постоянный мониторинг этих процессов. Также специалисты ведомства отмечают, они смогут оперативно реагировать на изменения содержания углекислого газа в атмосфере и определять, какие действия людей к этому привели. Данная технология, уверены в NASA, позволит глубже понять все процессы глобального потепления, происходящие на Земле.



 
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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 14:23

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