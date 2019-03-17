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Звезда «Дома-2» Маргарита Марсо призналась, что хочет получить гражданство Кипра

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Маргарита Марсо (Агибалова) заявила поклонникам, что сейчас мечтает получить гражданство Кипра.
Звезда «Дома-2» Маргарита Марсо призналась, что хочет получить гражданство Кипра

По словам телезнаменитости, она до сих пор не верит в то, что ее семейство все-таки решилось перебраться на постоянное место жительства на Кипр.

Не так давно Маргарита сообщила подписчикам радостную новость. Оказалось, что отныне семейство Марсо будет жить на Северном Кипре, где они уже приобрели дом. Впрочем, на данный момент семье Риты приходится жить в съемном жилище, ведь в их особняке идут ремонтные работы.

Несколько часов назад экс-участница телепроекта «Дом-2» вышла со своей странички в Instagram в прямой эфир, в котором решила пообщаться с подписчиками на тему ремонта в доме. Когда же один из фанатов Маргариты спросил у нее, планируют ли они с супругом навсегда перебраться на Кипр или лишь на время переехали, Марсо ответила довольно решительно.
Звезда «Дома-2» Маргарита Марсо призналась, что хочет получить гражданство Кипра

По словам Риты, у них с любимым мужем очень большие планы на будущее. Выяснилось, что звездное семейство Марсо хотят получить гражданство Кипра.

«Мы давно поняли, что нужно что-то менять в жизни, ведь хотим дать своим детям большее! Я очень боюсь, что у нас не получится..Хотя, чего не получится? Вместе мы все сможем!», - подчеркнула Маргарита в прямом эфире.

К слову, звезда «Дома-2» также рассказала о том, что ее маленькая дочь и сын-школьник уже даже нашли себе друзей на Кипре.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:46

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