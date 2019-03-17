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Кристина Орбакайте устроила фотосессию с подросшей дочерью Клавдией в честь весенних каникул

Кристина Орбакайте устроила фотосет вместе с родной дочерью Клавдией. У девочки весенние каникулы, и ее звездная мать решила показать, как растет ее наследница.
Кристина Орбакайте устроила фотосессию с подросшей дочерью Клавдией в честь весенних каникул

Девочка постепенно становится юной и одаренной звездой. Ее мать не пытается скрывать Клавдию от широких народных масс, поэтому та имеет возможность смотреть за успехами дочери певицы. К примеру, 17 марта Кристина Орбакайте опубликовала в собственном микроблоге ряд изображений семейной фотосессии, посвященной весенним каникулам Клавдии.

По мнению фолловеров, девочка уж заметно подросла. Видимо, у нее ныне проходит время интенсивного роста, так как развивается она довольно быстро. Орбакайте можно гордиться такой наследницей. Автор поста при этом от своего имени пожелала подписчикам хорошего настроения в этот день.

Всего у певицы трое детей, а не так давно она заявила о готовности стать бабушкой, но старшие дети еще не торопятся порадовать мать внуками. Ее сын Никита Пресняков женат на модели Алене Красновой, и пока пара не стремится обзаводиться отпрысками.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 14:10

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