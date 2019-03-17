Кристина Орбакайте устроила фотосессию с подросшей дочерью Клавдией в честь весенних каникул

Девочка постепенно становится юной и одаренной звездой. Ее мать не пытается скрывать Клавдию от широких народных масс, поэтому та имеет возможность смотреть за успехами дочери певицы. К примеру, 17 марта Кристина Орбакайте опубликовала в собственном микроблоге ряд изображений семейной фотосессии, посвященной весенним каникулам Клавдии.По мнению фолловеров, девочка уж заметно подросла. Видимо, у нее ныне проходит время интенсивного роста, так как развивается она довольно быстро. Орбакайте можно гордиться такой наследницей. Автор поста при этом от своего имени пожелала подписчикам хорошего настроения в этот день.Всего у певицы трое детей, а не так давно она заявила о готовности стать бабушкой, но старшие дети еще не торопятся порадовать мать внуками. Ее сын Никита Пресняков женат на модели Алене Красновой, и пока пара не стремится обзаводиться отпрысками.