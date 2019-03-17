Ученые рассказали, как меняется характер собаки по мере её старения





Многие люди знают, что характер домашних собак меняется на протяжении всей их жизни и немаловажным факторами в этом процессе являются поведение и привычки хозяина животного. Несмотря на это, отмечают ученые, в научной литературе данная тема либо обходится стороной, либо описывается в двух-трех абзацах.В исследовании приняли участие владельцы 1681 собаки. Все они заполняли большую анкету, в которой отвечали на разные вопросы относительно характера и поведения питомцев. Основными категориями были: страх, агрессия по отношению к людям и другим животным, активность и отзывчивость к тренировкам.Наиболее ожидаемыми оказались результаты в сфере энергичности собак. Этот показатель планомерно снижается на протяжении всей их жизни. Наиболее агрессивными эти домашние животные становятся к 6-8 годам, а вот молодые и старые особи проявляют себя более сдержанно по отношению к чужим людям и другим животным.Самые неожиданные результаты оказались в вопросе обучения. Даже среди инструкторов доминирует мнение, что собаку надо дрессировать в молодости, но это не так, отмечают ученые. Пик способности к обучению у них достигается в 6-8 лет. Подверженность страху у собаки не сильно меняется на протяжении всей её жизни.