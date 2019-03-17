Ученые рассказали, как меняется характер собаки по мере её старения
Американские ученые рассказали, как меняется характер собаки по мере её старения. Они отмечают, некоторые результаты их исследования оказались неожиданными.
Многие люди знают, что характер домашних собак меняется на протяжении всей их жизни и немаловажным факторами в этом процессе являются поведение и привычки хозяина животного. Несмотря на это, отмечают ученые, в научной литературе данная тема либо обходится стороной, либо описывается в двух-трех абзацах.
В исследовании приняли участие владельцы 1681 собаки. Все они заполняли большую анкету, в которой отвечали на разные вопросы относительно характера и поведения питомцев. Основными категориями были: страх, агрессия по отношению к людям и другим животным, активность и отзывчивость к тренировкам.
Наиболее ожидаемыми оказались результаты в сфере энергичности собак. Этот показатель планомерно снижается на протяжении всей их жизни. Наиболее агрессивными эти домашние животные становятся к 6-8 годам, а вот молодые и старые особи проявляют себя более сдержанно по отношению к чужим людям и другим животным.
Самые неожиданные результаты оказались в вопросе обучения. Даже среди инструкторов доминирует мнение, что собаку надо дрессировать в молодости, но это не так, отмечают ученые. Пик способности к обучению у них достигается в 6-8 лет. Подверженность страху у собаки не сильно меняется на протяжении всей её жизни.
Многие люди знают, что характер домашних собак меняется на протяжении всей их жизни и немаловажным факторами в этом процессе являются поведение и привычки хозяина животного. Несмотря на это, отмечают ученые, в научной литературе данная тема либо обходится стороной, либо описывается в двух-трех абзацах.
В исследовании приняли участие владельцы 1681 собаки. Все они заполняли большую анкету, в которой отвечали на разные вопросы относительно характера и поведения питомцев. Основными категориями были: страх, агрессия по отношению к людям и другим животным, активность и отзывчивость к тренировкам.
Наиболее ожидаемыми оказались результаты в сфере энергичности собак. Этот показатель планомерно снижается на протяжении всей их жизни. Наиболее агрессивными эти домашние животные становятся к 6-8 годам, а вот молодые и старые особи проявляют себя более сдержанно по отношению к чужим людям и другим животным.
Самые неожиданные результаты оказались в вопросе обучения. Даже среди инструкторов доминирует мнение, что собаку надо дрессировать в молодости, но это не так, отмечают ученые. Пик способности к обучению у них достигается в 6-8 лет. Подверженность страху у собаки не сильно меняется на протяжении всей её жизни.
Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 13:58