АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты обнаружили уязвимость в WinRAR
EUR 74.07 USD 65.42
Курс валют на 16.03.2019

Эксперты назвали ТОП-5 китайских смартфонов до $200

Эксперты назвали ТОП-5 китайских смартфонов, находящихся в сегменте до 200 долларов. В списке оказалось по две модели от Xiaomi и Huawei.
Эксперты назвали ТОП-5 китайских смартфонов до $200

На пятой строчке расположился Lenovo S5 Pro GT. Смартфон порадует покупателя процессором Snapdragon 660, 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти. Устройство имеет основную (20 МП) и фронтальную (12 МП) камеры. Эксперты отметили, эту модель можно назвать самой недооцененной во всем ТОП-5.

На четвертом месте оказался Huawei Honor 8 Max. Смартфон имеет экран с диагональю 7,12 дюйма, процессор Shapdragon 636, 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти.

Первую тройку открывает другой смартфон от Huawei Honor – 10 Lite. Устройство получило чип Kirin 710, вышедший пару месяцев назад. Разные версии телефона имеют 3 или 4 ГБУ ОЗУ, а также 64 ГБ встроенной памяти. Поддерживается технология карт microSD. На вторую строчку эксперты поставили Xiaomi Mi 8 Lite. Это устройство является одним из самых продаваемых на мировом рынке в последние месяцы. Модель получила 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти.
Эксперты назвали ТОП-5 китайских смартфонов до $200

Лучшим китайским смартфоном до 200 долларов эксперты назвали Xiaomi Redmi 7. Устройство порадует владельца процессором Shapdragon 660, 4 ГБ ОЗУ и 32 ГБ встроенной памяти. Главная особенность этой модели – 48-мегапиксельная основная камера.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 13:30

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Россия-1» показала последнюю
NASA применяет космический лазер для
Кристина Орбакайте устроила фотосессию
Ученые рассказали, как меняется
Звезда «Дома-2» Маргарита Марсо
Лев Лещенко: Юлия Началова не исчерпала
Алексей Пушков прокомментировал
Эксперты назвали ТОП-5 китайских
При создании Bugatti Veyron
Эксперты обнаружили уязвимость в WinRAR
Сергея Лазарева назвали одним из
В РФ сконструировали сканеры для
Эксперты: Две трети антивирусных
Эксперты сравнили подержанные седаны за
Ольга Бузова вместе с известным
В публикации Евгения Алдонина исчезли
Эксперты рассказали о способах избежать
"Тяжело говорила и неважно себя
В YouTube появился трейлер новой игры
В память о Юлии Началовой Пятый канал
Ученые рассказали о новой планете
Певица Жасмин рассказала, что Юлия
Обнародован топ-3 способов экономии при
Бывший муж Юлии Началовой Евгений
Москва ответит на введение санкций
Стало известно о последней встрече Юлии
Анфиса Чехова показала снимок последней
Медики рассказали о симптомах
Михаил Галустян прямо на концерте
Ученые: Чтение продлевает жизнь и
Просмотреть все новости