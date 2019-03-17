Эксперты назвали ТОП-5 китайских смартфонов до $200





На пятой строчке расположился Lenovo S5 Pro GT. Смартфон порадует покупателя процессором Snapdragon 660, 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти. Устройство имеет основную (20 МП) и фронтальную (12 МП) камеры. Эксперты отметили, эту модель можно назвать самой недооцененной во всем ТОП-5.На четвертом месте оказался Huawei Honor 8 Max. Смартфон имеет экран с диагональю 7,12 дюйма, процессор Shapdragon 636, 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти.Первую тройку открывает другой смартфон от Huawei Honor – 10 Lite. Устройство получило чип Kirin 710, вышедший пару месяцев назад. Разные версии телефона имеют 3 или 4 ГБУ ОЗУ, а также 64 ГБ встроенной памяти. Поддерживается технология карт microSD. На вторую строчку эксперты поставили Xiaomi Mi 8 Lite. Это устройство является одним из самых продаваемых на мировом рынке в последние месяцы. Модель получила 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти.Лучшим китайским смартфоном до 200 долларов эксперты назвали Xiaomi Redmi 7. Устройство порадует владельца процессором Shapdragon 660, 4 ГБ ОЗУ и 32 ГБ встроенной памяти. Главная особенность этой модели – 48-мегапиксельная основная камера.