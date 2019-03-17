При создании Bugatti Veyron использовалась настоящая платина





По мнению аналитиков, производитель является экспертом, который достиг высот по производству специальных транспортных средств. Бренд научился создавать высококачественные модели на заказ. Они выпускаются ограниченным тиражом. Компания выпустила много специальных модификаций авто. Гиперкар с применением настоящей платины сконструировали в 2014 году. Речь идёт о серии «Легенда». В данном случае всего было произведено 3 авто. Транспортные средства собрали в честь Рембрандта Бугатти, младшего брата основателя бренда Этторе Бугатти, создавшего авто. Старший брат являлся довольно успешным скульптором. Им традиционно использовалась в моделях бронза.Версия Veyron Grand Sport Vitesse Rembrandt получила элементы кузова, в которых применялось углеродное волокно бронзовой расцветки. В салоне авто использовались светло-коричневые акценты. В обшивке сидений применялась коричневая кожа. Эмблему на руле и логотип ЕВ, размещающийся на задней панели, производитель выполнил из платины.