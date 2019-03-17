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Эксперты: Две трети антивирусных приложений Android не защищают смартфон от угроз

Специалисты AV-Comparatives протестировали около 250 антивирусных приложений для устройств Android на эффективность. Оказалось, что только 80 из них (две трети) работают должным образом.
Эксперты: Две трети антивирусных приложений Android не защищают смартфон от угроз

Данные приложения смогли обнаружить около 30% вредоносных файлов, а также имели нулевые ложные срабатывания. Как выяснилось, некорректная работа приложений вызвана тем, что они используют черные или белые списки приложений, а разрешение работы происходит для файлов, которые начинаются с "com.instagram".

Стоит отметить, что в списке эффективных оказались продукты известных компаний - AVG, Kaspersky, McAfee и Symantec, другие же создавались любителями, например, cookie-cutter apps. Эксперты рекомендуют учитывать это при выборе антивирусного приложения для гаджетов.



 
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Добавил: Гаркуша Наталья Сегодня, 12:55

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