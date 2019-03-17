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В публикации Евгения Алдонина исчезли скорбящие комментарии в связи со смертью Юлии Началовой

В публикации экс-супруга Юлии Началовой Евгения Алдонина исчезли скорбящие комментарии в связи со смертью певицы. Их оставляли подписчики футболиста, которые ждут каких-либо заявлений от него относительно ухода из жизни матери их совместной дочери Веры.
В публикации Евгения Алдонина исчезли скорбящие комментарии в связи со смертью Юлии Началовой

В данном посте, опубликованным Алдониным еще в феврале, запечатлен он вместе со своей нынешней женой Ольгой. В подписи к снимку спортсмен поздравляет супругу с годовщиной свадьбы, благодаря ее за счастье. После появления новости о смерти Юлии Началовой подписчики стали писать в комментариях к данной публикации слова соболезнования и скорби. Сегодня же все они были удалены, также фолловеры лишились возможности оставлять записи к данному посту.

Причина такого поступка Алдониным на называлась, также он пока не комментировал известие о смерти своей экс-супруги. По некоторым данным, удалением комментариев занималась его нынешняя жена.



 
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Добавил: Гаркуша Наталья Сегодня, 12:42

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