В публикации Евгения Алдонина исчезли скорбящие комментарии в связи со смертью Юлии Началовой

В данном посте, опубликованным Алдониным еще в феврале, запечатлен он вместе со своей нынешней женой Ольгой. В подписи к снимку спортсмен поздравляет супругу с годовщиной свадьбы, благодаря ее за счастье. После появления новости о смерти Юлии Началовой подписчики стали писать в комментариях к данной публикации слова соболезнования и скорби. Сегодня же все они были удалены, также фолловеры лишились возможности оставлять записи к данному посту.Причина такого поступка Алдониным на называлась, также он пока не комментировал известие о смерти своей экс-супруги. По некоторым данным, удалением комментариев занималась его нынешняя жена.