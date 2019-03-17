Эксперты сравнили подержанные седаны за 700 000 рублей в России





Данный «японец» получит более богатое оснащение. Версия имеет вариатор, считавшийся ранее проблемным. Теперь все дефекты были исправлены. А вот найти «живую» версию Accord за 700 000 рублей практически нереально, потому что на таких авто в основном «рассекает» молодёжь, не вовремя обслуживающая транспортные средства. У Camry зачастую имеются проблемы с требуемыми документами. Но данное авто является одним из самых ликвидных из рассматриваемых т/с. Однако вследствие культа марки Toyota цена на неё является немного завышенной. Быстро «разбирают» модели Honda. В отношении Nissan такого не скажешь. А вот Teana обладает самым большим багажником. В этом авто больше всего места имеет задний ряд. Honda Accord обладает самым тесным салоном. Эксперты не советуют выбирать модификации с двухлитровым двигателем. Он очень слабый для данного транспортного средства. Лучше взять авто с 2,4-литровым мотором. Эти силовые установки нельзя отнести к очень проблемным, однако после 200 тысяч километров они начинают потреблять много масла.В случае с моделью Camry, не желательно выбирать более мощную вариацию с 3,5-литровым силовым агрегатом, так как у них часто случается перегрев АКПП. Teana из рассматриваемых машин обладает самым надёжным, а также экономичным мотором.