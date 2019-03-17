В память о Юлии Началовой Пятый канал покажет фильм «Моя правда»





Юлия Началова с юных лет мечтала о сцене и ее мечта осуществилась. Девочка с уникальным голосом смогла достойно показать себя, завоевав свое место в шоу-бизнесе. На экранах Началова всегда демонстрировала улыбку, однако большинство поклонников даже не подозревали, какую боль ей приходилось терпеть из-за аутоиммунного заболевания.Ухудшение здоровья привело к госпитализации Началовой, после чего медики ввели ее у состояние искусственной комы. Затем последовала операция, однако вскоре сердце любимицы миллионов поклонников перестало биться. Пятый канал в память о звезде сегодня покажет фильм «Моя правда» «Юлия Началова. Улыбка сквозь слезы», в рамках которой телезрители узнают подробности личной жизни артистки и детали недуга, побороть который Началовой так и не удалось.