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В память о Юлии Началовой Пятый канал покажет фильм «Моя правда»

В память об ушедшей из жизни Юлии Началовой Пятый канал покажет фильм «Моя правда». Известная артистка скончалась накануне в одной из столичных клиник.
В память о Юлии Началовой Пятый канал покажет фильм «Моя правда»

Юлия Началова с юных лет мечтала о сцене и ее мечта осуществилась. Девочка с уникальным голосом смогла достойно показать себя, завоевав свое место в шоу-бизнесе. На экранах Началова всегда демонстрировала улыбку, однако большинство поклонников даже не подозревали, какую боль ей приходилось терпеть из-за аутоиммунного заболевания.

Ухудшение здоровья привело к госпитализации Началовой, после чего медики ввели ее у состояние искусственной комы. Затем последовала операция, однако вскоре сердце любимицы миллионов поклонников перестало биться. Пятый канал в память о звезде сегодня покажет фильм «Моя правда» «Юлия Началова. Улыбка сквозь слезы», в рамках которой телезрители узнают подробности личной жизни артистки и детали недуга, побороть который Началовой так и не удалось.



 
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Добавил: Гаркуша Наталья Сегодня, 12:18

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