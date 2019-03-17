"Тяжело говорила и неважно себя чувствовала": Александр Панайотов рассказал о последнем разговоре с Юлией Началовой

По словам исполнителя, все началось 8 марта. В этот день его жене Кате позвонила Юлия Началова и попросила о помощи. Мать супруги Александра Панайотова работает в одной из больниц Москвы, поэтому артистка обратилась именно к ним. Исполнительницу госпитализировали, но в этом медицинском учреждении не оказалось нужной специализации в хирургическом отделении, поэтому её пришлось отправлять в другое заведение.Панайотов вспоминает, в последний раз он говорил с Юлией Началовой 11 марта. Они общались ранним утром, уже тогда певица тяжело говорила и неважно себя чувствовала, но старалась сохранить оптимизм и постоянно шутила. Артист всячески пытался подбодрить её и выразить близкой подруге свою заботу. Это был последний их разговор.Александр Панайотов вспоминает, впервые он встретил Юлию Началову в самом начале 2004 года, во время новогодних торжеств. Тогда артистка сама проявила инициативу и заговорила с ним первой. Звезда вспоминает, именно с тех пор у них началась долгая и искренняя дружба, продлившаяся до последних дней жизни артистки.Напомним, отец Началовой рассказал, что у исполнительницы произошла остановка сердца из-за сильного заражения крови. Дату и место прощания с певицей общественности сообщат в ближайшее время.