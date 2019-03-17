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В YouTube появился трейлер новой игры GTA VI

В YouTube появился трейлер игры GTA VI. Новый проект окажется более интересным, нежели его предшественники.
В YouTube появился трейлер новой игры GTA VI

Официальный анонс новинки ожидается на мероприятии E3 2019. В тизере автор продемонстрировал первые кадры прохождения GTA VI. Сюжет снова разворачивается в Либерти, уже знакомом поклонникам игры, очередной выпуск которой будет более ярким и светлым в сравнении с версиями III и IV. Производители пока никаких комментариев касательно собственной разработки не предоставили.

До этого в интернете появились сведения, что GTA VI выступит в роли эксклюзива на игровой платформе Sony Playstation. По мнению знатоков мира технологий, такой вариант возможен в случае покупки японской компанией издателя игры Tate-Two Interactive.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 12:22

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