В YouTube появился трейлер новой игры GTA VI





Официальный анонс новинки ожидается на мероприятии E3 2019. В тизере автор продемонстрировал первые кадры прохождения GTA VI. Сюжет снова разворачивается в Либерти, уже знакомом поклонникам игры, очередной выпуск которой будет более ярким и светлым в сравнении с версиями III и IV. Производители пока никаких комментариев касательно собственной разработки не предоставили.До этого в интернете появились сведения, что GTA VI выступит в роли эксклюзива на игровой платформе Sony Playstation. По мнению знатоков мира технологий, такой вариант возможен в случае покупки японской компанией издателя игры Tate-Two Interactive.