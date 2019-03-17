Стало известно о последней встрече Юлии Началовой с дочерью Верой





Отечественные СМИ сообщают, что от Веры Алдониной скрывали ухудшение здоровья ее матери. Вероятно, девочка даже не знала, что родительница подключена в клинике в аппарату искусственной вентиляции легких и введена в кому. Впечатлительная и эмоциональная Вера, по всей видимости, тяжело бы перенесла данную новость, поэтому родные умалчивали о возникших проблемах.Незадолго до госпитализации Началовой ее дочь собралась на спортивные соревнования, поэтому, вероятно, она видела свою мать до того, как появилась угроза здоровью и жизни. В настоящий момент неизвестно, как отреагировала Вера на новость о смерти родительницы.