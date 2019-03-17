Стало известно о последней встрече Юлии Началовой с дочерью Верой
Юлия Началова ушла из жизни в возрасте 38 лет вчера, 16 марта. У нее осталась дочь Вера от брака с футболистом Евгением Алдониным. Журналисты выяснили детали последней встречи артистки со своей наследницей.
Отечественные СМИ сообщают, что от Веры Алдониной скрывали ухудшение здоровья ее матери. Вероятно, девочка даже не знала, что родительница подключена в клинике в аппарату искусственной вентиляции легких и введена в кому. Впечатлительная и эмоциональная Вера, по всей видимости, тяжело бы перенесла данную новость, поэтому родные умалчивали о возникших проблемах.
Незадолго до госпитализации Началовой ее дочь собралась на спортивные соревнования, поэтому, вероятно, она видела свою мать до того, как появилась угроза здоровью и жизни. В настоящий момент неизвестно, как отреагировала Вера на новость о смерти родительницы.
Отечественные СМИ сообщают, что от Веры Алдониной скрывали ухудшение здоровья ее матери. Вероятно, девочка даже не знала, что родительница подключена в клинике в аппарату искусственной вентиляции легких и введена в кому. Впечатлительная и эмоциональная Вера, по всей видимости, тяжело бы перенесла данную новость, поэтому родные умалчивали о возникших проблемах.
Незадолго до госпитализации Началовой ее дочь собралась на спортивные соревнования, поэтому, вероятно, она видела свою мать до того, как появилась угроза здоровью и жизни. В настоящий момент неизвестно, как отреагировала Вера на новость о смерти родительницы.
ШоуБиз
Добавил: Гаркуша Наталья Сегодня, 11:46