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Стало известно о последней встрече Юлии Началовой с дочерью Верой

Юлия Началова ушла из жизни в возрасте 38 лет вчера, 16 марта. У нее осталась дочь Вера от брака с футболистом Евгением Алдониным. Журналисты выяснили детали последней встречи артистки со своей наследницей.
Стало известно о последней встрече Юлии Началовой с дочерью Верой

Отечественные СМИ сообщают, что от Веры Алдониной скрывали ухудшение здоровья ее матери. Вероятно, девочка даже не знала, что родительница подключена в клинике в аппарату искусственной вентиляции легких и введена в кому. Впечатлительная и эмоциональная Вера, по всей видимости, тяжело бы перенесла данную новость, поэтому родные умалчивали о возникших проблемах.

Незадолго до госпитализации Началовой ее дочь собралась на спортивные соревнования, поэтому, вероятно, она видела свою мать до того, как появилась угроза здоровью и жизни. В настоящий момент неизвестно, как отреагировала Вера на новость о смерти родительницы.



 
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Добавил: Гаркуша Наталья Сегодня, 11:46

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