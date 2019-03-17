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Анфиса Чехова показала снимок последней встречи с Юлией Началовой

Известная телеведущая Анфиса Чехова отреагировала на новость о смерти Юлии Началовой. Знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram снимок с последней встречи с певицей.
Анфиса Чехова показала снимок последней встречи с Юлией Началовой

Анфиса Чехова отметила, что не являлась близкой подругой Началовой, но при встрече создавалось впечатление, что они дружат сотню лет. В последний раз они виделись в караоке и тогда телеведущая поймала себя на мысли, что певицу природа наградила красивой и кукольной внешностью, а также уникальным голосом, от которого мурашки бежали по коже. Началова была добрым, веселым человеком, не боясь признавать свои ошибки.

Чехова назвала певицу «маленькой, но сильной небесной птичкой», которая теперь отправилась к Источнику Вечной Любви. К соболезнованиям Чеховой также присоединились ее подписчики.



 
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Добавил: Гаркуша Наталья Сегодня, 11:38

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