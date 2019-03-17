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Ученые рассказали о новой планете Солнечной системе и её скором открытии

Группа ученых рассказала о новой планете Солнечной системы. Её называют «Суперземлей» и откроют в ближайшее десятилетие.
Ученые рассказали о новой планете Солнечной системе и её скором открытии

Группа ученых состоит из Майкла Брауна и Константина Батыгина. Первый из них еще в 2006 году опубликовал свою работу, в которой доказал, что Плутон, раньше считавшийся девятой планетой Солнечной системы, таковой на самом деле не является. Вскоре точку зрения Майкла Брауна приняло все мировое научное сообщество.

Сейчас два этих ученых работают над еще более амбициозным проектом – открытием новой планеты, расположенной на самом краю Солнечной системы. Её предварительной называют «Суперземля». Она должна находится в поясе Койпера – большом скоплении астероидов и льда, расположенном за планетой Нептун. В этом месте сосредоточено около 2 тысяч небесных тел, размер самого большого из них составляет 900 километров.

Браун и Батыгин считают, что орбиты передвижения этих объектов очень странные и у этого есть всего 3 объяснения: ученые ошиблись в расчетах и неправильно интерпретировали данные; рядом с поясом Койпера находится и другое подобное образование, что влияет на орбиты небесных тел; на самом краю Солнечной системы находится планета внушительных размеров.
Ученые рассказали о новой планете Солнечной системе и её скором открытии

Первые две гипотезы были проверены и отклонены, поэтому остался только третий вариант – «Суперземля». Её масса должна составлять от 5 до 10 показателей Земли, но не больше. Ученые уже занимаются поиском этой планеты, но пока не знают, как конкретно это сделать, ведь она слабо видима и расположена самом краю Солнечной системы. Несмотря на это, ученые уверены, в ближайшие 10 лет её точно откроют.



 
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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 12:15

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