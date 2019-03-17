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Медики рассказали о симптомах передозировки витамином E

Медики сообщили о симптомах, свидетельствующих о передозировке витамина E. Одним из случаев является его употребление в больших количествах.
Медики рассказали о симптомах передозировки витамином E

Витамин E является важным элементом для поддержания здоровья глаз, кожи и иммунной системы человека. Также помогает он при борьбе с разными инфекциями и заболеваниями. Антиоксидант имеется в оливковом масле, семенах, шпинате, авокадо, орехах и крупах. Нередко его советуют принимать в виде активных биологических добавок, но переусердствование может спровоцировать передозировку, симптомами которой являются проблемы со зрением, тошнота, диарея, головокружение и другое.

Медики не исключают, что в отдельных моментах витамин E может быть опасным, особенно в случае потребления в немалых дозах. Крайне не рекомендуется принимать это вещество самостоятельно при текущих проблемах со здоровьем, поэтому при негативном самочувствии лучше всего обратиться к врачу.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 11:30

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