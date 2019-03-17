Ученые: Чтение продлевает жизнь и снимает стресс





Ученые отмечают, многие недооценивают полезное влияние чтения на весь организм человека. Три с половиной часа в неделю, проведенные за подобной деятельностью, способны сократить риск смертности на существенные 23%. Ученые отмечают, все дело в том, как чтение влияет на мозг и сердечный ритм. Такое времяпрепровождение снижает общий уровень стресса всего организма на 68%. Это приводит к тому, что у людей нормализуется ритм сердца, а также происходит снижение мышечного напряжения и зажимов. Ученые отмечают, чтение гораздо лучше влияет на самочувствие, чем прогулки на свежем воздухе или прослушивание музыки.У этого хобби есть и другие полезные свойства. Регулярное чтение заставляет мозг постоянно находится в активном режиме и использовать свои ресурсы. Это приводит к снижению риска развития нейродегенеративных заболеваний, а также понижается шанс возникновения старческой деменции (ухудшение интеллектуальных способностей у людей преклонного возраста).Ученые рассказали, чтение книг не способно навредить будущему сну, поэтому не стоит бояться потратить 10-20 минут перед отдыхом на это хобби. В этом его огромное преимущество перед современным гаджетами, чье излучение будет мешать человеку быстро и крепко заснуть. Ученые отметили, регулярное чтение художественной литературы развивает у людей социальные навыки, приучает их к эмпатии и снижает категоричность суждений.