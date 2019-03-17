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СМИ винят в смерти Юлии Началовой экс-возлюбленного Александра Фролова

Российские СМИ предполагают, что экс-возлюбленный Юлии Началовой Александр Фролов может иметь косвенное отношение к смерти певицы. По некоторым данным, бывшие возлюбленные через суд решали вопрос о квартире, что могло негативно отразиться на ее здоровье.
СМИ винят в смерти Юлии Началовой экс-возлюбленного Александра Фролова

Хоккеист и капитан ХК «Авангард» Александр Фролов около пяти лет жил с Юлией Началовой, но три года назад пара распалась. Расставание сопровождалось конфликтом относительно квартиры площадью 167 кв. м., которая досталась Началовой и ее дочери Вере от брака с Евгением Алдониным. Фролов обратился в суд для решения вопроса, заявив о праве на половину недвижимости, так как одалживал своей возлюбленной 20 млн рублей на раскрутку ее проекта, которые так и не получил обратно. Сама Началова не желала отдавать деньги и раскрывать подробности расставания, отметив лишь, что ситуация оказалась для нее крайне неприятной.

Отечественные издания уверены, судебные разбирательства могли отразиться на здоровье певицы, обострив подагру и сахарный диабет. Началова умерла вчера, 16 марта, находясь в искусственной коме.



 
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Добавил: Гаркуша Наталья Сегодня, 10:53

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