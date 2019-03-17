«Скулы сводит»: Александр Буйнов прокомментировал смерть Юлии Началовой

Буйнов написал, что из-за новости о смерти Началовой у него на глаза наворачиваются слезы и появляется детское чувство бессилия от невозможности что-то изменить. Он назвал покойную артистку молодой и красивой женщиной, а также талантливой певицей и музыкантом.Напомним, Юлию Началову госпитализировали в медучреждение 8 марта, после чего медики приняли решение о введении знаменитости в состояние искусственной комы. Сердце певицы перестало биться вчера около 17.00, что подтвердила офпред звезды.