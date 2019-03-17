Сергей Лазарев назвал Юлию Началову «русской Мэрайей Кэри»

Как написал музыкант в социальной сети Instagram, умершая могла похвалиться свободными и ненадуманными мелизмами, потрясающим субтоном и подвижным голосом, а также невероятным умением брать самые высокие ноты, при этом он сожалеет, что такая культура мало востребована среди российской публики.Расстроен Лазарев и от того, что Юлия Началова не получила стоящего внимания со стороны слушателей, хотя он верил в последующий успех певицы. Призывал также артист своих фанатов ценить близких людей, пока те находятся рядом.Свой первый альбом исполнительница выпустила в 14 лет. В ее активе ряд релизов, включая и в соавторстве с отцом - профессиональным музыкантом. Несколько лет Началова лечилась от подагры. Ранее ее поместили в больницу где ввели в искусственную кому, но все усилия медиков оказались тщетными, и 16 марта певица умерла в возрасте 38 лет.