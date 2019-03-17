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Сергей Лазарев назвал Юлию Началову «русской Мэрайей Кэри»

Певец Сергей Лазарев поделился воспоминаниями о Юлии Началовой в своем Instagram-аккаунте. По признанию артиста, он всегда считал коллегу «русской Мэрайей Кэри» из-за необычного звучания ее голоса.
Сергей Лазарев назвал Юлию Началову «русской Мэрайей Кэри»

Как написал музыкант в социальной сети Instagram, умершая могла похвалиться свободными и ненадуманными мелизмами, потрясающим субтоном и подвижным голосом, а также невероятным умением брать самые высокие ноты, при этом он сожалеет, что такая культура мало востребована среди российской публики.

Расстроен Лазарев и от того, что Юлия Началова не получила стоящего внимания со стороны слушателей, хотя он верил в последующий успех певицы. Призывал также артист своих фанатов ценить близких людей, пока те находятся рядом.

Свой первый альбом исполнительница выпустила в 14 лет. В ее активе ряд релизов, включая и в соавторстве с отцом - профессиональным музыкантом. Несколько лет Началова лечилась от подагры. Ранее ее поместили в больницу где ввели в искусственную кому, но все усилия медиков оказались тщетными, и 16 марта певица умерла в возрасте 38 лет.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 10:34

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