Юлия Началова до последнего была уверена в своем скором выздоровлении
Певица Юлия Началова до последнего момента была уверена в своем скором выздоровлении. Об этом российским СМИ сообщил источник из близкого окружения артистки.
Согласно этой информации, Юлия Началова очень долго считала свою проблему простым недугом, чье лечение не займет много времени. Когда же ситуация осложнилась, артистка не отказалась от этого взгляда и была уверена, что быстро поправится и вернется к работе. Подобную точку зрения разделяли и поклонники певицы, но случилось худшее – исполнительница скончалась на 39 году жизни. Это произошло около 17 часов 16 марта в одной из столичных больниц.
Это трагическое событие успел прокомментировать отец погибшей Виктор Началов. По его словам у артистки остановилось сердце. Это произошло из-за сильного заражения крови и абсцесса. Дату и место прощания с российской исполнительницей родственники огласят в ближайшее время.
Напомним, смерть Юлии Началовой оказалась шоком для всего российского шоу-бизнеса. Многие деятели искусства успели высказать свои переживания по этому поводу. Певец Митя Фомин отметил, что в последнее время артистка была угнетенной, а вокалистка группы «Винтаж» Анна Плетнева вспоминала о своём первом знакомстве с Началовой. Свои соболезнования также выразили Ольга Бузова, Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Максим Галкин, Дима Билан, Лев Лещенко и многие другие.
Согласно этой информации, Юлия Началова очень долго считала свою проблему простым недугом, чье лечение не займет много времени. Когда же ситуация осложнилась, артистка не отказалась от этого взгляда и была уверена, что быстро поправится и вернется к работе. Подобную точку зрения разделяли и поклонники певицы, но случилось худшее – исполнительница скончалась на 39 году жизни. Это произошло около 17 часов 16 марта в одной из столичных больниц.
Это трагическое событие успел прокомментировать отец погибшей Виктор Началов. По его словам у артистки остановилось сердце. Это произошло из-за сильного заражения крови и абсцесса. Дату и место прощания с российской исполнительницей родственники огласят в ближайшее время.
Напомним, смерть Юлии Началовой оказалась шоком для всего российского шоу-бизнеса. Многие деятели искусства успели высказать свои переживания по этому поводу. Певец Митя Фомин отметил, что в последнее время артистка была угнетенной, а вокалистка группы «Винтаж» Анна Плетнева вспоминала о своём первом знакомстве с Началовой. Свои соболезнования также выразили Ольга Бузова, Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Максим Галкин, Дима Билан, Лев Лещенко и многие другие.
ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 10:17