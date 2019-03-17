Ведущий Юрий Николаев рассказал о начале карьеры Юлии Началовой





Юрий Николаев вспоминает, что во время первой встречи Началовой было около восьми лет, однако юный возраст не помешал ей достойно заявить о себе. Благодаря своему уникальному таланту и целеустремленности ей удалось добиться огромного успеха на сцене.В завершение Николаев отметил, что смерть Началовой является огромной потерей не только для шоу-бизнеса, но и для него лично, так как она была для него действительно родным человеком, которого не удалось уберечь.