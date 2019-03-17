Ведущий Юрий Николаев рассказал о начале карьеры Юлии Началовой
Известный ведущий телепрограмм «Утренняя звезда» и «Утренняя почта» Юрий Николаев рассказал о начале карьеры Юлии Началовой. По его словам, юная артистка сразу же стала победительницей.
Юрий Николаев вспоминает, что во время первой встречи Началовой было около восьми лет, однако юный возраст не помешал ей достойно заявить о себе. Благодаря своему уникальному таланту и целеустремленности ей удалось добиться огромного успеха на сцене.
В завершение Николаев отметил, что смерть Началовой является огромной потерей не только для шоу-бизнеса, но и для него лично, так как она была для него действительно родным человеком, которого не удалось уберечь.
Юрий Николаев вспоминает, что во время первой встречи Началовой было около восьми лет, однако юный возраст не помешал ей достойно заявить о себе. Благодаря своему уникальному таланту и целеустремленности ей удалось добиться огромного успеха на сцене.
В завершение Николаев отметил, что смерть Началовой является огромной потерей не только для шоу-бизнеса, но и для него лично, так как она была для него действительно родным человеком, которого не удалось уберечь.
ШоуБиз
Добавил: Гаркуша Наталья Сегодня, 10:20