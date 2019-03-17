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Ведущий Юрий Николаев рассказал о начале карьеры Юлии Началовой

Известный ведущий телепрограмм «Утренняя звезда» и «Утренняя почта» Юрий Николаев рассказал о начале карьеры Юлии Началовой. По его словам, юная артистка сразу же стала победительницей.
Ведущий Юрий Николаев рассказал о начале карьеры Юлии Началовой

Юрий Николаев вспоминает, что во время первой встречи Началовой было около восьми лет, однако юный возраст не помешал ей достойно заявить о себе. Благодаря своему уникальному таланту и целеустремленности ей удалось добиться огромного успеха на сцене.

В завершение Николаев отметил, что смерть Началовой является огромной потерей не только для шоу-бизнеса, но и для него лично, так как она была для него действительно родным человеком, которого не удалось уберечь.



 
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Добавил: Гаркуша Наталья Сегодня, 10:20

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