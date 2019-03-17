АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Старейшая сперма в мире оказалась жизнеспособной
EUR 74.07 USD 65.42
Курс валют на 16.03.2019

Игорь Верник и Алена Свиридова высказались о смерти Юлии Началовой

Актер Игорь Верник «в ужасе» от смерти Юлии Началовой, а певица Алена Свиридова считает ее кончину несправедливой. Знаменитость умерла в 38 лет в Москве.
Игорь Верник и Алена Свиридова высказались о смерти Юлии Началовой

Верник признался, что всегда считал умершую эталоном красоты. Она могла излучать любовь, тепло, свет и радость. «Светлая девочка, музыкальная и неповторимая», - отзывается артист о певице, умершей 16 марта. Верник шокирован смертью Началовой, признавшись, что когда в первый раз услышал ее пение, то посчитал, что это поет знаменитость мирового уровня. Не так давно он встретился с ней в последний раз, и уже тогда понял, как тяжело приходится исполнительнице бороться с болезнями.

Алена Свиридова считает Юлию Началову хорошей и талантливой личностью, а ее смерть несправедливой. Она выразила соболезнования близким певицы, заявив, что давно узнала ее, когда та только начинала путь в шоу-бизнес.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 10:09

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Медики рассказали о симптомах
Михаил Галустян прямо на концерте
Ученые: Чтение продлевает жизнь и
Саша Черно не хочет «волшебства» с
Ученые из США создали противозачаточные
СМИ винят в смерти Юлии Началовой
«Скулы сводит»: Александр Буйнов
Ученые рассказали, почему существа
Александр Панайотов связал смерть Юлии
Влад Кадони заявил, что уходит в
Сергей Лазарев назвал Юлию Началову
Samsung рассказала о цене и дате выхода
Ведущий Юрий Николаев рассказал о
Юлия Началова до последнего была
Ученые: После гриппа риск инсульта
В Сети появились рендеры смартфонов
В день смерти Юлии Началовой ее
Игорь Верник и Алена Свиридова
Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь
Ученые: Старейшая сперма в мире
Николай Басков попросил коллег помочь
Муж Бородиной Курбан Омаров признался,
Сергей Пенкин: Юлия Началова не могла
Представлен защитный чехол для iPhone в
Борис Корчевников признался, что с
Маг Арзу Кабарухина: Юлию Началову в
Семья певицы Юлии Началовой не смогла с
Porsche Taycan Cross Turismo выйдет на
Митя Фомин рассказал об угнетенном
Алла Пугачева назвала умершую Юлию
Просмотреть все новости