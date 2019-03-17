Игорь Верник и Алена Свиридова высказались о смерти Юлии Началовой





Верник признался, что всегда считал умершую эталоном красоты. Она могла излучать любовь, тепло, свет и радость. «Светлая девочка, музыкальная и неповторимая», - отзывается артист о певице, умершей 16 марта. Верник шокирован смертью Началовой, признавшись, что когда в первый раз услышал ее пение, то посчитал, что это поет знаменитость мирового уровня. Не так давно он встретился с ней в последний раз, и уже тогда понял, как тяжело приходится исполнительнице бороться с болезнями.Алена Свиридова считает Юлию Началову хорошей и талантливой личностью, а ее смерть несправедливой. Она выразила соболезнования близким певицы, заявив, что давно узнала ее, когда та только начинала путь в шоу-бизнес.