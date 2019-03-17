Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь призналась, что совершенно «не дружит» с техникой

Несмотря на то, что Дарья и Сергей Пынзари решили покинуть телепроект «Дом-2» почти 10 лет назад, они не перестали быть интересными большому количеству телезрителей. Каждый день за их жизнью наблюдают миллионы пользователей социальных сетей, которые, по их словам, не удивились, когда молодая мамочка сделала признание.На днях Дарья опубликовала у себя на страничке в Instagram новый пост, в котором заявила, что совершенно «не дружит» с техникой. По словам блондинки, бывают дни, когда она понимает, что у нее все происходит через «Ж».Выяснилось, что в то время, когда Сергей находился по работе в Москве, у Дарьи произошло маленькое чрезвычайное событие. Ее любимая кошка Мишка уронила вазу с цветами на пол, после чего в доме выбили все розетки. Оказывается, что экс-участница «Дома-2» никогда не интересовалась, где находится щиток, ведь все эти проблемы решает ее супруг.Так как Сергей находился совершено в другой стране, Дарье пришлось звонить ему. В результате телезнаменитости пришлось несколько часов провозиться с решением возникнувших проблем.Нужно сказать, что Пынзарь призналась, что на данный момент муж уже смеется над ней, однако она не обижается на него, ведь понимает, что он полностью прав.К слову, подписчики Дарьи решили поддержать девушку и рассказали ей о своих неудачах.