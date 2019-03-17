Ученые: Старейшая сперма в мире оказалась жизнеспособной





Сперма, хранящаяся с 1968 года в лаборатории в Сиднее, была разморожена и успешно использовалась для оплодотворения 34 овец породы меринос. Ученые с удивлением отметили, что не обнаружили никакой разницы между замороженной спермой в течение 50 лет и замороженной спермой в течение года.По словам профессора Саймона де Граафа (Simon de Graaf) из Сиднейского института сельского хозяйства и Школы жизни и Экологических наук в университете Сиднея, продемонстрирована «четкая жизнеспособность длительного хранения спермы в замороженном виде».Эксперты провели кропотливую работу, включающую оттаивание спермы, которая хранится в виде маленьких гранул в больших чанах с жидким азотом при температуре -196 градусов. Затем исследователи протестировали качество материала, чтобы определить подвижность, скорость, жизнеспособность сперматозоидов, а также целостность ДНК 50-летней спермы.Специалисты осеменили размороженной спермой 56 овец, и 34 млекопитающих произвели потомство. У родившихся ягнят на теле имелись складки, которые были характерны для мериносов в середине прошлого века, эта особенность изначально предназначалась для максимизации площади поверхности кожи и шерстяного покрова. С тех пор она в значительной степени утратила популярность, поскольку складки приводили к трудностям в стрижке овец и увеличенному риску укусов животных мухами.