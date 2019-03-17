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Ученые: Старейшая сперма в мире оказалась жизнеспособной
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Ученые: Старейшая сперма в мире оказалась жизнеспособной

Самая старая сперма баранов, замороженная 50 лет назад, является жизнеспособной, она успешно использовалась для оплодотворения 34 овец. Соответствующая информация опубликована в зарубежном издании ЕurekАlert.
Ученые: Старейшая сперма в мире оказалась жизнеспособной

Сперма, хранящаяся с 1968 года в лаборатории в Сиднее, была разморожена и успешно использовалась для оплодотворения 34 овец породы меринос. Ученые с удивлением отметили, что не обнаружили никакой разницы между замороженной спермой в течение 50 лет и замороженной спермой в течение года.

По словам профессора Саймона де Граафа (Simon de Graaf) из Сиднейского института сельского хозяйства и Школы жизни и Экологических наук в университете Сиднея, продемонстрирована «четкая жизнеспособность длительного хранения спермы в замороженном виде».

Эксперты провели кропотливую работу, включающую оттаивание спермы, которая хранится в виде маленьких гранул в больших чанах с жидким азотом при температуре -196 градусов. Затем исследователи протестировали качество материала, чтобы определить подвижность, скорость, жизнеспособность сперматозоидов, а также целостность ДНК 50-летней спермы.
Ученые: Старейшая сперма в мире оказалась жизнеспособной

Специалисты осеменили размороженной спермой 56 овец, и 34 млекопитающих произвели потомство. У родившихся ягнят на теле имелись складки, которые были характерны для мериносов в середине прошлого века, эта особенность изначально предназначалась для максимизации площади поверхности кожи и шерстяного покрова. С тех пор она в значительной степени утратила популярность, поскольку складки приводили к трудностям в стрижке овец и увеличенному риску укусов животных мухами.



 
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Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 10:05

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