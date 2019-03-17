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Ученые: После гриппа риск инсульта возрастает в 1,5 раза

Ученые-медики из Колумбийского университета после проведения масштабного исследования выяснили, что перенесенный человеком грипп увеличивает в 1,5 раза риск появления инсульта. Более того, вероятность последнего сохраняется на протяжении одного года.
Ученые: После гриппа риск инсульта возрастает в 1,5 раза

В рамках исследования ученые изучили медкарты более 30 000 пациентов, которые в то или иное время проходили лечение в клиниках с диагнозом инсульт. Как выяснилось, около 40% из них перед этим перенесли грипп. Врачи уверены, что риск инсульта в таких случаях сохраняется на протяжении 12 месяцев, что объясняется последствием этого вирусного заболевания в виде расслоения сонной артерии или стеноза, нарушающего приток к головному мозгу крови. Именно это становится ключевой причиной тромбообразования, а также кровоизлияния в шейном отделе.

Статистика гласит, вышеуказанное осложнение после гриппа становится причиной опасного недуга у четверти пациентов, возраст которых не превышает 45 лет. Медики рекомендуют после перенесенного гриппа людям данной возрастной категории обращать особое внимание на появление болей в голове и шее, а при ее наличии незамедлительно обращаться в больницу.



 
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Наука
Добавил: Гаркуша Наталья Сегодня, 10:16

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