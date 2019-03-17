Ученые: После гриппа риск инсульта возрастает в 1,5 раза





В рамках исследования ученые изучили медкарты более 30 000 пациентов, которые в то или иное время проходили лечение в клиниках с диагнозом инсульт. Как выяснилось, около 40% из них перед этим перенесли грипп. Врачи уверены, что риск инсульта в таких случаях сохраняется на протяжении 12 месяцев, что объясняется последствием этого вирусного заболевания в виде расслоения сонной артерии или стеноза, нарушающего приток к головному мозгу крови. Именно это становится ключевой причиной тромбообразования, а также кровоизлияния в шейном отделе.Статистика гласит, вышеуказанное осложнение после гриппа становится причиной опасного недуга у четверти пациентов, возраст которых не превышает 45 лет. Медики рекомендуют после перенесенного гриппа людям данной возрастной категории обращать особое внимание на появление болей в голове и шее, а при ее наличии незамедлительно обращаться в больницу.