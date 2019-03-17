Samsung рассказала о цене и дате выхода обновленного Notebook 9 Pro
Компания Samsung рассказала о цене и дате выхода обновленного ноутбука Notebook 9 Pro. Вместе с ним на рынок поступит и Notebook 9 Pen.
Старт продаж обеих новинок состоится 17 апреля. Samsung Notebook 9 Pro получит две версии: за 1099 и 1299 долларов соответственно. Этот ноутбук будет иметь обновленный и более современный дизайн. Создатели отказались от плавных и закругленных изгибов, а предпочтение отдали более резким и четким формам. Такое решение сделало вид устройства более премиальным и серьезным.
Notebook 9 Pro получит 13,3-дюймовый дисплей с разрешением Full HD. Он будет работать на основе процессора Intel Core i7 8-ого поколения, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ твердотельного накопителя. Более дорогая версия получит другие характеристики оперативной памяти и вместительности. За 1299 долларов покупателю предложат 16 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-накопителя.
Дизайн ноутбука Notebook 9 Pen остался верен моделям прошлого поколения. Это устройство отдает предпочтение более круглым и плавным углам и формам. Он получит специальный обновленный стилус S Pen и две версии экрана: 13,3- и 15-дюймовую. Первая из них будет иметь все тот же процессор Intel Core i7 8-ого поколения, 8 ГБ ОЗУ и 512 ГБ накопителя. Цена этой версии – 1399 долларов. Notebook 9 Pen с 15-дюймовым экраном будет доступен в двух вариантах: со встроенным графическим ядром от Intel (1599 долларов) и с дискретной видеокартой GeForce MX150 на 2 ГБ (1799 долларов).
Старт продаж обеих новинок состоится 17 апреля. Samsung Notebook 9 Pro получит две версии: за 1099 и 1299 долларов соответственно. Этот ноутбук будет иметь обновленный и более современный дизайн. Создатели отказались от плавных и закругленных изгибов, а предпочтение отдали более резким и четким формам. Такое решение сделало вид устройства более премиальным и серьезным.
Notebook 9 Pro получит 13,3-дюймовый дисплей с разрешением Full HD. Он будет работать на основе процессора Intel Core i7 8-ого поколения, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ твердотельного накопителя. Более дорогая версия получит другие характеристики оперативной памяти и вместительности. За 1299 долларов покупателю предложат 16 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-накопителя.
Дизайн ноутбука Notebook 9 Pen остался верен моделям прошлого поколения. Это устройство отдает предпочтение более круглым и плавным углам и формам. Он получит специальный обновленный стилус S Pen и две версии экрана: 13,3- и 15-дюймовую. Первая из них будет иметь все тот же процессор Intel Core i7 8-ого поколения, 8 ГБ ОЗУ и 512 ГБ накопителя. Цена этой версии – 1399 долларов. Notebook 9 Pen с 15-дюймовым экраном будет доступен в двух вариантах: со встроенным графическим ядром от Intel (1599 долларов) и с дискретной видеокартой GeForce MX150 на 2 ГБ (1799 долларов).
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 10:26