В Сети появились рендеры смартфонов нового поколения Google Pixel 4 и Pixel 4XL
В Сети появились новые рендеры смартфонов Google Pixel 4 и Pixel 4XL. Гаджеты получат врезанную фронтальную камеру.
На снимках видно, что смартфон Pixel 4XL получит две сдвоенные камеры, а фронтальная окажется врезанной как у конкурента Galaxy S10+. Pixel 4 обзаведется более радикальным видом, так как создается впечатление одинакового размера фронтальной и основной камер, хотя большинство производителей гаджетов стараются отводить для этого намного меньше места.
Бренд обещает представить публике новинки осенью текущего года. Инсайдеры же заявляют, что в скором времени появятся новые снимки указанных моделей, которые предоставят еще больше информации о них.
На снимках видно, что смартфон Pixel 4XL получит две сдвоенные камеры, а фронтальная окажется врезанной как у конкурента Galaxy S10+. Pixel 4 обзаведется более радикальным видом, так как создается впечатление одинакового размера фронтальной и основной камер, хотя большинство производителей гаджетов стараются отводить для этого намного меньше места.
Бренд обещает представить публике новинки осенью текущего года. Инсайдеры же заявляют, что в скором времени появятся новые снимки указанных моделей, которые предоставят еще больше информации о них.
Технологии
Добавил: Гаркуша Наталья Сегодня, 10:12