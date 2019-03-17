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В Сети появились рендеры смартфонов нового поколения Google Pixel 4 и Pixel 4XL

В Сети появились новые рендеры смартфонов Google Pixel 4 и Pixel 4XL. Гаджеты получат врезанную фронтальную камеру.
В Сети появились рендеры смартфонов нового поколения Google Pixel 4 и Pixel 4XL

На снимках видно, что смартфон Pixel 4XL получит две сдвоенные камеры, а фронтальная окажется врезанной как у конкурента Galaxy S10+. Pixel 4 обзаведется более радикальным видом, так как создается впечатление одинакового размера фронтальной и основной камер, хотя большинство производителей гаджетов стараются отводить для этого намного меньше места.

Бренд обещает представить публике новинки осенью текущего года. Инсайдеры же заявляют, что в скором времени появятся новые снимки указанных моделей, которые предоставят еще больше информации о них.



 
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Технологии
Добавил: Гаркуша Наталья Сегодня, 10:12

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