В соцсетях россияне с иронией отреагировали на слова Пискуна о взятии России в рабство





В интервью одному из телеканалов, Пискун заявил о надобности взыскать деньги за ренту украинской земли, которую основал Юрий Долгорукий, правящий Киевом столетия назад. По словам Пискуна, теперь Россия использует Новгород и другие города, построенные средневековыми монархами Руси, которые украинская сторона считает своими.В соцсетях с сарказмом отнеслись к идее бывшего генерального прокурора. Один из пользователей иронично заявил, что он догадывался, кто основал Новгород. Другой поинтересовался, когда Украина потребует деньги за пользование Черным морем, якобы выкопанными руками предков жителей страны тысячи лет назад. А третий юзер признался о большом желании процитировать известную фразу главы МИД РФ Сергея Лаврова, сказанную при встрече с саудовским коллегой Аделем аль-Джубейром.