Названы самые популярные направления для школьников на весенних каникулах





По данным сайта, большая часть учащихся предпочитает отдыхать в России, а 31% вне пределов родного государства. Средняя стоимость авиабилета в обе стороны для школьников на внутренних рейсах увеличился за год до 6,6 с 6.3 тысяч рублей. При этом ценник заграничных поездок сократился до 16 932 с 18 073 рублей. На весенних каникулах ученики также посетят, помимо вышеуказанных городов, Минеральные Воды, Волгоград. Калининград, Москву и Тель-Авив.Из числа иностранных направлений для отдыха дешевле стоят перелеты туда и обратно в Армению, Латвию и Германию. Чтобы побывать в этих странах российским гражданам придется потратить от 7200 до 8600 рублей.