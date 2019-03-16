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Названы самые популярные направления для школьников на весенних каникулах

Санкт-Петербург оказался в списке самых популярных городов для поездок школьников весной. В перечне Biletix.ru также присутствуют Симферополь, Сочи, Ларнака и Краснодар.
Названы самые популярные направления для школьников на весенних каникулах

По данным сайта, большая часть учащихся предпочитает отдыхать в России, а 31% вне пределов родного государства. Средняя стоимость авиабилета в обе стороны для школьников на внутренних рейсах увеличился за год до 6,6 с 6.3 тысяч рублей. При этом ценник заграничных поездок сократился до 16 932 с 18 073 рублей. На весенних каникулах ученики также посетят, помимо вышеуказанных городов, Минеральные Воды, Волгоград. Калининград, Москву и Тель-Авив.

Из числа иностранных направлений для отдыха дешевле стоят перелеты туда и обратно в Армению, Латвию и Германию. Чтобы побывать в этих странах российским гражданам придется потратить от 7200 до 8600 рублей.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 18:46

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