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«Главное – хорошо выступить»: Юлия Савичева не сомневается в успехе Сергея Лазарева на «Евровидении»

Известная певица Юлия Савичева рассказала журналистам, что не сомневается в успехе Сергея Лазарева, собирающегося принять участие в «Евровидении» с песней «Scream». По словам артистки, главное – хорошо выступить, а она уверена, что коллега по цеху сможет это сделать.

«Главное – хорошо выступить»: Юлия Савичева не сомневается в успехе Сергея Лазарева на «Евровидении»

В преддверии европейского песенного конкурса популярная исполнительница, 15 лет назад участвовавшая в этом проекте, ответила на вопросы журналистов о своем отношении к творчеству Сергея Лазарева и его участии в «Евровидении». Юлия Савичева похвалила исполнителя и отметила, что ему удастся расположить к себе судей и зрителей. Она поддерживает певца и верит, что у него все получится, особенно при поддержке Филиппа Киркорова.

По словам артистки, участие в таком конкурсе – волнительное событие для любой звезды, но каждый исполнитель имеет свое средство, помогающее успокоится. «Валокордины не помогут», - уверяет Савичева, вспоминая, что ей в свое время помог справиться с волнением юный возраст. На момент участия в «Евровидении» поп-диве было 17 лет, но чувствовала она себя на 13 и не видела в своем выступлении большой ответственности.
«Главное – хорошо выступить»: Юлия Савичева не сомневается в успехе Сергея Лазарева на «Евровидении»

По причине не самой лучшей политической ситуации, большинство полагает, что Россию будут бояться высоко оценивать, но артистка считает: главное – хорошо выступить, показав классный и качественный номер. Юлия Савичева уверена, что Лазарев сможет занять первое место, ведь ему это по силам.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 18:39

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