Медики дали советы по снижению риска инсульта





Как пишет The Express, медики поделились рекомендациями для снижения риска инсульта. Основными факторами недуга являются холестериновые бляшки, кровяные сгустки и повреждение сосудов мозга. Медицина не может полностью обезопасить человека от инсульта, однако вредный образ жизни и различные противопоказания увеличивают шансы столкнуться с проблемой.Доктор Антоний Маллой прежде всего советует обратить внимание на содержание холестерина в крови, давление и признаки сахарного диабета. Каждый год нужно проверять организм по данным трём пунктам, а людям, входящим в группу риска, - даже чаще.Чтобы холестерин не накапливался в сосудах, необходимо есть здоровую пищу. Можно добавить в рацион цельнозерновые продукты, оливковое масло, жирные сорта рыбы, орехи, бобы, богатые на клетчатку плоды, семена и другую пищу с липопротеидами.Соль, наоборот, нужно есть меньше. Медитация и спорт помогут избавиться от стресса. Обязательным пунктом профилактики является отказ от злоупотребления спиртным и курения.