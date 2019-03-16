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Медики дали советы по снижению риска инсульта

Медики дали советы, которые помогут снизить риск инсульта. Каждый год необходимо проверять организм, отказаться от вредных привычек и неправильного питания.
Медики дали советы по снижению риска инсульта

Как пишет The Express, медики поделились рекомендациями для снижения риска инсульта. Основными факторами недуга являются холестериновые бляшки, кровяные сгустки и повреждение сосудов мозга. Медицина не может полностью обезопасить человека от инсульта, однако вредный образ жизни и различные противопоказания увеличивают шансы столкнуться с проблемой.

Доктор Антоний Маллой прежде всего советует обратить внимание на содержание холестерина в крови, давление и признаки сахарного диабета. Каждый год нужно проверять организм по данным трём пунктам, а людям, входящим в группу риска, - даже чаще.

Чтобы холестерин не накапливался в сосудах, необходимо есть здоровую пищу. Можно добавить в рацион цельнозерновые продукты, оливковое масло, жирные сорта рыбы, орехи, бобы, богатые на клетчатку плоды, семена и другую пищу с липопротеидами.

Соль, наоборот, нужно есть меньше. Медитация и спорт помогут избавиться от стресса. Обязательным пунктом профилактики является отказ от злоупотребления спиртным и курения.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 16:00

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