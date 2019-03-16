Звезда сериала «Папины дочки» Елизавета Арзамасова удивила поклонников дерзким образом

Популярная артистка, известная многим как Галина Сергеевна из юмористического сериала «Папины дочки» решила порадовать фанатов новым и неожиданным экспериментом. Елизавета Арзамасова, которая производит впечатление милой, изящной и хрупкой девушки, доказала, что может быть «женщиной-вамп».Звезда запечатлена на фото в Instagram в пикантном кружевном бюстье черного цвета, подчеркивающем грудь и стройную талию актрисы, и брючном костюме. Образ Арзамасовой дополнили туфли-лодочки на каблуке. В комментарии знаменитость призналась, что настроение у нее сегодня: артистическая дерзость.Смелый шаг актрисы получил высокие и позитивные оценки у общественности. Почитатели таланта Елизаветы Арзамасовой считают, что фигура и внешность кинозвезды заслуживает всяческих похвал. Некоторые признались: не ожидали увидеть «такую дерзкую» артистку, но один из комментаторов заявил, что Арзамасова – актриса, которая не всегда будет играть «ангелоподобных» персонажей.