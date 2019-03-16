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Звезда сериала «Папины дочки» Елизавета Арзамасова удивила поклонников дерзким образом

Молодая российская актриса Елизавета Арзамасова опубликовала в Instagram фото, где предстала в дерзком образе. Провокационный снимок очень удивил поклонников обычно скромной звезды сериала «Папины дочки».
Звезда сериала «Папины дочки» Елизавета Арзамасова удивила поклонников дерзким образом

Популярная артистка, известная многим как Галина Сергеевна из юмористического сериала «Папины дочки» решила порадовать фанатов новым и неожиданным экспериментом. Елизавета Арзамасова, которая производит впечатление милой, изящной и хрупкой девушки, доказала, что может быть «женщиной-вамп».

Звезда запечатлена на фото в Instagram в пикантном кружевном бюстье черного цвета, подчеркивающем грудь и стройную талию актрисы, и брючном костюме. Образ Арзамасовой дополнили туфли-лодочки на каблуке. В комментарии знаменитость призналась, что настроение у нее сегодня: артистическая дерзость.

Смелый шаг актрисы получил высокие и позитивные оценки у общественности. Почитатели таланта Елизаветы Арзамасовой считают, что фигура и внешность кинозвезды заслуживает всяческих похвал. Некоторые признались: не ожидали увидеть «такую дерзкую» артистку, но один из комментаторов заявил, что Арзамасова – актриса, которая не всегда будет играть «ангелоподобных» персонажей.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 14:00

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