Беременная Саша Савельева покинула Россию

Саша Савельева тщательно скрывает свою личную жизнь. Певица и Кирилл Сафонов 8 лет назад сыграли свадьбу в тайне от общественности. Исполнительница до сих пор официально не призналась, что беременная. На все вопросы о своем "интересно положении" она отвечает, что не собирается это обсуждать. Несколько часов назад на странице солистки группы "Фабрика" появилось новое фото, сделанное в Милане. На снимке знаменитости запечатлена в объятиях своего супруга. В комментарии она написала, что находится в надежных руках.Пользователи Сети отреагировали моментально. Они пришли к выводу, что Саша Савельева отправилась рожать в Италию. Другие решили, что она хочет отдохнуть перед появлением на свет наследника. Но сама певица никак не прокомментировала догадки фанатов. Пост знаменитости набрал более 31 тысячи лайков.