Беременная Саша Савельева покинула Россию
Беременная Саша Савельева вместе со своим супругом актером Кириллом Сафоновым покинула Россию. Исполнительница опубликовала снимок в Instagram из Милана.
Саша Савельева тщательно скрывает свою личную жизнь. Певица и Кирилл Сафонов 8 лет назад сыграли свадьбу в тайне от общественности. Исполнительница до сих пор официально не призналась, что беременная. На все вопросы о своем "интересно положении" она отвечает, что не собирается это обсуждать. Несколько часов назад на странице солистки группы "Фабрика" появилось новое фото, сделанное в Милане. На снимке знаменитости запечатлена в объятиях своего супруга. В комментарии она написала, что находится в надежных руках.
Пользователи Сети отреагировали моментально. Они пришли к выводу, что Саша Савельева отправилась рожать в Италию. Другие решили, что она хочет отдохнуть перед появлением на свет наследника. Но сама певица никак не прокомментировала догадки фанатов. Пост знаменитости набрал более 31 тысячи лайков.
Саша Савельева тщательно скрывает свою личную жизнь. Певица и Кирилл Сафонов 8 лет назад сыграли свадьбу в тайне от общественности. Исполнительница до сих пор официально не призналась, что беременная. На все вопросы о своем "интересно положении" она отвечает, что не собирается это обсуждать. Несколько часов назад на странице солистки группы "Фабрика" появилось новое фото, сделанное в Милане. На снимке знаменитости запечатлена в объятиях своего супруга. В комментарии она написала, что находится в надежных руках.
Пользователи Сети отреагировали моментально. Они пришли к выводу, что Саша Савельева отправилась рожать в Италию. Другие решили, что она хочет отдохнуть перед появлением на свет наследника. Но сама певица никак не прокомментировала догадки фанатов. Пост знаменитости набрал более 31 тысячи лайков.
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:21