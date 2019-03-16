АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ники Минаж отменила свое третье выступление из-за неблагоприятных погодных условий
EUR 74.07 USD 65.42
Курс валют на 16.03.2019

Кристина Асмус показала поклонникам откровенный снимок в ванне

Отечественная киноактриса Кристина Асмус показала своим поклонникам в Instagram откровенный снимок в ванне. Знаменитость указала, что фотография «заряжена» на комментарии в стиле «тыжмать», ожидая бурной критики в свой адрес.
Кристина Асмус показала поклонникам откровенный снимок в ванне

Супруга Гарика Харламова не перестает удивлять своих подписчиков, которых, кстати, у нее более трех миллионов, яркими и провоцирующими фото. Кристина Асмус порадовала поклонников новым кадром, где позирует в черном купальнике в ванной, поливая себя водой и изображая полное умиротворение. Под публикацией звезда иронизирует, что фото заряжено на отзывы в стиле #тыжмать».

Большинство почитателей таланта актрисы положительно отозвались о новом посте кумира, оставляя в комментариях комплименты о внешности Кристины Асмус: «Огонь», «Красивая», «Прекрасное фото, красивая девушка», «Потрясающая фигура», «А что мать не может быть сексуальной?».



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 12:25

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звезда сериала «Папины дочки» Елизавета
Опубликован ТОП-5 самых красивых
Россияне рассказали о раздражающих и
Преобразившаяся звезда «Физрука» Полина
Эксперты назвали ТОП-8 водительских
Беременная Саша Савельева покинула
Китайский кроссовер DFM AX7 подорожал
Роза Сябитова призвала женщин не
Ольга Бузова была замечена в
Джордж Клуни раскритиковал
Наталья Подольская предстала в образе
Эксперты высказывают разное мнение по
Песни Виктора Цоя могут исчезнуть из
Максим Фадеев поздравил супругу с
Кристина Асмус показала поклонникам
Спутник TGO заснял на Марсе синие следы
Дочь Пелагеи Таисия не любит песни
Врачи прооперировали ногу певицы Юлии
Никита Джигурда ходит в баню с
Вика Цыганова прокомментировала
Российская гильдия пекарей прогнозирует
Ученые рассказали, насколько эффективно
Эксперты рассказали, как правильно
Disney восстановил режиссера Джеймса
Лайма Вайкуле оценила творчество
Птицы без пары становятся няньками
Самолет «Байкал» скоро заменит
Иван Жидков стал на защиту новой
«Яндекс» начал тестировать свою
Михаил Галустян примет участие в
Просмотреть все новости