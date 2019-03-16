Кристина Асмус показала поклонникам откровенный снимок в ванне

Супруга Гарика Харламова не перестает удивлять своих подписчиков, которых, кстати, у нее более трех миллионов, яркими и провоцирующими фото. Кристина Асмус порадовала поклонников новым кадром, где позирует в черном купальнике в ванной, поливая себя водой и изображая полное умиротворение. Под публикацией звезда иронизирует, что фото заряжено на отзывы в стиле #тыжмать».Большинство почитателей таланта актрисы положительно отозвались о новом посте кумира, оставляя в комментариях комплименты о внешности Кристины Асмус: «Огонь», «Красивая», «Прекрасное фото, красивая девушка», «Потрясающая фигура», «А что мать не может быть сексуальной?».