Эксперты рассказали, как правильно заряжать телефоны





Телефон не стоит разряжать до предела, рассказывают эксперты. Такая практика приведет к планомерному уменьшению объема батареи, который невозможно будет восстановить. Современные исследования доказывают, что если систематически заряжать телефон, имеющий половину от полного заряда, то это приведет к увеличению срока службы аккумулятора практически в 4 раза. Эксперты отмечают, не стоит стараться выполнять это правило беспрекословно, но иногда можно подключить устройство к электросети и с достаточно заряженной батареей.Многие пользователи знают, что нельзя надолго оставлять на зарядке телефон, показывающий 100%. Эксперты отметили, это одно из немногих распространенных правил на эту тему, которое является чистой правдой. Такая практика может привести к перегреву и деформации аккумулятора.Также эксперты посоветовали на время зарядки переводить устройство в режим энергосбережения, это положительно скажется на долголетии батареи. Следуя этому же правилу не стоит активно использовать телефон во время его зарядки. В завершении эксперты порекомендовали людям использовать зарядные устройства, идущие в комплекте к гаджетам, либо приобретенные по совету специалиста в фирменном магазине производителя.