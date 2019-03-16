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Эксперты рассказали, как правильно заряжать телефоны

Эксперты рассказали о том, как правильно заряжать современные телефоны и тем самым продлить срок службы батареи. Они отмечают, многие люди до сих пор не знают элементарных правил.
Эксперты рассказали, как правильно заряжать телефоны

Телефон не стоит разряжать до предела, рассказывают эксперты. Такая практика приведет к планомерному уменьшению объема батареи, который невозможно будет восстановить. Современные исследования доказывают, что если систематически заряжать телефон, имеющий половину от полного заряда, то это приведет к увеличению срока службы аккумулятора практически в 4 раза. Эксперты отмечают, не стоит стараться выполнять это правило беспрекословно, но иногда можно подключить устройство к электросети и с достаточно заряженной батареей.

Многие пользователи знают, что нельзя надолго оставлять на зарядке телефон, показывающий 100%. Эксперты отметили, это одно из немногих распространенных правил на эту тему, которое является чистой правдой. Такая практика может привести к перегреву и деформации аккумулятора.

Также эксперты посоветовали на время зарядки переводить устройство в режим энергосбережения, это положительно скажется на долголетии батареи. Следуя этому же правилу не стоит активно использовать телефон во время его зарядки. В завершении эксперты порекомендовали людям использовать зарядные устройства, идущие в комплекте к гаджетам, либо приобретенные по совету специалиста в фирменном магазине производителя.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 11:27

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