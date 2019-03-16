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Птицы без пары становятся няньками соседских птенцов - Ученые

Птицы без пары становятся няньками для птенцов своих соседей, выяснили учёные. Пернатые чаще ухаживают за чужим потомством в тех зонах обитания, где преобладают самцы или самки.
Птицы без пары становятся няньками соседских птенцов - Ученые

Университет Флориды провёл эксперимент, изучив, что заставляет птиц-одиночек заботиться о соседских птенцах. На юго-востоке США биологи наблюдали за каштановыми поползнями, создав 2 отдалённых друг от друга участка, в одном из которых было значительно больше самок, а во втором - самцов. Для этого научные специалисты поменяли местами птенцов в 72 гнёздах.

В ходе исследования выяснилось, что такая неестественная популяция у поползней заставляет одиноких птиц становиться няньками. Особи могли поискать партнёра на другой территории или просто жить как раньше, однако часто они предпочитали охранять и кормить чужих птенцов.

Некоторые птицы втроём заботились об одном гнезде. Чаще в помощники шли именно самцы. По словам учёных, эксперимент стал самым масштабным доказательством того, что соотношение полов связано с кооперативным размножением.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 11:09

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