Птицы без пары становятся няньками соседских птенцов - Ученые





Университет Флориды провёл эксперимент, изучив, что заставляет птиц-одиночек заботиться о соседских птенцах. На юго-востоке США биологи наблюдали за каштановыми поползнями, создав 2 отдалённых друг от друга участка, в одном из которых было значительно больше самок, а во втором - самцов. Для этого научные специалисты поменяли местами птенцов в 72 гнёздах.В ходе исследования выяснилось, что такая неестественная популяция у поползней заставляет одиноких птиц становиться няньками. Особи могли поискать партнёра на другой территории или просто жить как раньше, однако часто они предпочитали охранять и кормить чужих птенцов.Некоторые птицы втроём заботились об одном гнезде. Чаще в помощники шли именно самцы. По словам учёных, эксперимент стал самым масштабным доказательством того, что соотношение полов связано с кооперативным размножением.