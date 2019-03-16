Ученые: Человеческий пот можно использовать для неинвазивного мониторинга здоровья
Человеческий пот можно применять для неинвазивного мониторинга здоровья. Как считают ученые, слюна, кровь, пот и слезы помогут создать революционный сенсор.
Научные сотрудники Университета Цинциннати изучили потенциал данных биологических жидкостей для проверки здоровья людей при помощи миниатюрных портативных датчиков. Профессор учебного заведения Джейсон Хайкенфельд занимается разработкой новых технологий и ранее выпустил первое на планете устройство для постоянного тестирования, неинвазивно отбирающее пот в течение долгого времени.
Такой проект поможет быстро получить результат, в связи с чем медики могут отслеживать показатели самочувствия, не полагаясь на общую картину с единственным анализом крови. Ученые считают, что спустя время медицина станет применять внедренные в организм устройства для длительной диагностики. В данный момент идет разработка датчиков на патче размером с лейкопластырь, стимулирующих выделение пота даже, когда человек просто отдыхает. Аппарат измеряет полученные анализы, а врачи далее на основе этой информации определяют, как пациент реагирует на медикаментозное лечение.
Научные сотрудники Университета Цинциннати изучили потенциал данных биологических жидкостей для проверки здоровья людей при помощи миниатюрных портативных датчиков. Профессор учебного заведения Джейсон Хайкенфельд занимается разработкой новых технологий и ранее выпустил первое на планете устройство для постоянного тестирования, неинвазивно отбирающее пот в течение долгого времени.
Такой проект поможет быстро получить результат, в связи с чем медики могут отслеживать показатели самочувствия, не полагаясь на общую картину с единственным анализом крови. Ученые считают, что спустя время медицина станет применять внедренные в организм устройства для длительной диагностики. В данный момент идет разработка датчиков на патче размером с лейкопластырь, стимулирующих выделение пота даже, когда человек просто отдыхает. Аппарат измеряет полученные анализы, а врачи далее на основе этой информации определяют, как пациент реагирует на медикаментозное лечение.
Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 10:44