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Ученые: Курение и алкоголь способствуют понижению уровня IQ

Ученые установили связь между алкоголем, курением, и интеллектом человека. Эти вредные привычки способны понижать уровень IQ и приводить к ухудшению функционирования мозга.
Ученые: Курение и алкоголь способствуют понижению уровня IQ

К такому выводу ученые пришли после изучения 172 мужчин. Они были поделены на 3 группы: употребляющие алкоголь, регулярно курящие и те, кто совмещает две эти вредные привычки. Эти мужчины на протяжении 9 лет проходили постоянные тесты на IQ, скорость мышления и реакции, а также способности памяти. Все эти показатели продемонстрировали отрицательную динамику. При этом, отмечают ученые, чем больше выпивали алкоголя или выкуривали сигарет эти люди, тем сильнее у них снижались все функции мозга, а также IQ.

Такую ситуацию связывают с тем, что данные вредные привычки негативно сказываются на работе сердечно-сосудистой системы организма. Это приводит к тому, что мозг с каждым годом получает все меньше и меньше кислорода, что приводит сначала к ухудшению его работы, а потом и началу частичного отмирания отдельных его клеток.

Ученые отмечают, раньше было принято считать, будто алкоголь имеет прямое, а не косвенное, негативное влияние на интеллект, а курение с этим вопросом никак не связано вовсе. Теперь они хотят более подробно изучить влияние этих вредных привычек на сердечно-сосудистую систему и в частности мозг.



 
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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 10:37

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