Ученые: Гравитация может влиять на принятие решений





Астронавт Крис Хэдфилд после возвращения с МКС заметил одну особенность: принятие нужного решения имеет важное значение в условиях высокого давления. Много времени приходится отводить на одну попытку для решения, последствия могут оказаться довольно критическими и даже привести к смерти. Люди все больше познают космос, и ученые ищут ответ на вопрос, каким образом гравитация воздействует на принятие решения, как так все живые организмы эволюционировали под ее вечным влиянием.Ученые провели эксперимент, попросив приглашенных респондентов произвести последовательность числе абсолютно случайно. Когда они слышали звуковой сигнал, то обязывались называть номер от 1 до 9, при этом от них требовалось реагировать моментально. После этого состоялась манипуляция в лабораторных условиях, с помощью которой ученые имитировали перемены гравитационных звуков, достигающих мозга. Это может быть лучший метод изучения такого явления, чем, к примеру, отправлять кого-то в космос.Итоги исследования продемонстрировали, что данное воздействие повлияло на принятие решений. В целом люди менее склонны к принятию новых моделей поведения при отсутствии тяжести. Это открытие говорит о том, что человек способен страдать от перемен в восприятии и осознании, что приводит к стрессу и снижению уровня продуктивности во многих отношений.