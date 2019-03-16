Эксперты назвали ТОП-3 надежных авто за 300 тысяч рублей





Тройку открывает автомобиль Kia Rio II. Данная модель никогда не была революционным автомобилем, но всегда выполняла возложенные на неё рутинные задачи. Эксперты отмечают, немаловажный фактор при выборе автомобиля на вторичном рынке- это анализ портрета типичного покупателя модели. Kia Rio II обычно приобретали спокойные и экономные автолюбители, требующие обычных характеристик за сопоставимые деньги. Поэтому даже на вторичном рынке этот автомобиль можно найти в хорошем состоянии.На втором месте эксперты расположили Chevrolet Aveo, а конкретно рестайлинговую версию «Авео». Она появилась в 2005 году и с тех пор зарекомендовала себя как отличный рабочий и неприхотливый автомобиль. Его внешний вид вызывает вопросы, чего не скажешь о просторном салоне и вместительном багажнике. Ремонт Chevrolet Aveo не потребует серьезных финансовых вложений, но и к нему придется прибегать крайне редко.Первое место в ТОП-3 заняла Renault Megane II. Данная модель является самой привлекательной и работоспособной из всего представленного списка. Автомобиль может спокойно пройти более 1 млн километров без капитального ремонта, если за ним правильно следить и проводить регулярные обследования на СТО. Эксперты отметили, Renault Megane II является самым дорогим представителем этого ТОП-3, но он того стоит.