LADA Vesta для Росгвардии получили тепловизоры и приборы ночного видения





Машина для патрульных будет оснащена самыми современными технологиями, в том числе аппаратом, который поможет оперативно получить доступ к базе данных на удаленной основе, аппаратами для распознавания объектов, мониторинга и вышеупомянутыми тепловизором и датчиком ночного видения.Окажут помощь росгвардейцам на LADA Vesta специально выпущенные автомобили LADA Granta с более упрощенным оборудованием. Транспорт уже был испытан в Ульяновске и Москве, создатели получили все предложения касательно улучшений новинок. В основном они имеют положительные оценки от военных.Прежде стало известно, что бойцов Росгвардии станут снабжать новейшей амуницией - электрошоковыми щитами. Данная техника поможет защищаться от палок и камней, а при прикосновении к ней нападающий получит кратковременный шок. Деталь во время работы издает своеобразный звук, оказывая психологическое давление на людей.