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LADA Vesta для Росгвардии получили тепловизоры и приборы ночного видения

Приборы ночного видения и тепловизоры появятся в списке оснащения автомобилей для Росгвардии LADA Vesta. Силовики уже тестируют новые транспортные средства.
LADA Vesta для Росгвардии получили тепловизоры и приборы ночного видения

Машина для патрульных будет оснащена самыми современными технологиями, в том числе аппаратом, который поможет оперативно получить доступ к базе данных на удаленной основе, аппаратами для распознавания объектов, мониторинга и вышеупомянутыми тепловизором и датчиком ночного видения.
LADA Vesta для Росгвардии получили тепловизоры и приборы ночного видения

Окажут помощь росгвардейцам на LADA Vesta специально выпущенные автомобили LADA Granta с более упрощенным оборудованием. Транспорт уже был испытан в Ульяновске и Москве, создатели получили все предложения касательно улучшений новинок. В основном они имеют положительные оценки от военных.

Прежде стало известно, что бойцов Росгвардии станут снабжать новейшей амуницией - электрошоковыми щитами. Данная техника поможет защищаться от палок и камней, а при прикосновении к ней нападающий получит кратковременный шок. Деталь во время работы издает своеобразный звук, оказывая психологическое давление на людей.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 10:00

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