Ученые рассказали, в каком возрасте спорт наиболее полезен для здоровья человека





Масштабное исследование началось еще в середине 90-х годов. Тогда ученые провели опрос почти 300 тысяч жителей США в возрасте от 50 до 71 года. Их спросили, какой образ жизни они ведут, имеют ли вредные привычки, занимаются ли спортом и как часто. С тех пор исследователи постоянно следили за каждым из опрошенных ими людей, делали интересующие их пометки и многое другое. Когда кто-то из добровольцев умирал – ученые начинали изучать его личное дело с целью установления причин смерти.Спустя долгие годы ученые получили возможность подвести итоги своего масштабного исследования, которое заняло почти 30 лет. Они отмечают, люди в возрасте от 40 до 61 года, занимающиеся спортом в течении 7 часов каждую неделю, имели риск ранней смерти на 35% ниже чем те, кто избегал физической активности. Эти данные ученых не удивили, но все оказалось куда интереснее.Полученные результаты говорили о том, что показатели тех людей, кто занимался спортом всю жизнь, и тех, кто начал к нему прибегать только после 40 лет – никак не отличались. Поэтому, отмечают ученые, людям стоит начинать заниматься физической активностью именно в начале своего пятого десятка.