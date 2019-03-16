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Ученые рассказали, в каком возрасте спорт наиболее полезен для здоровья человека

Группа ученых из США и Великобритании рассказала о влиянии занятий спортом на здоровье человека. Эксперты выделили тот возраст, когда физическая активность наиболее полезна.
Ученые рассказали, в каком возрасте спорт наиболее полезен для здоровья человека

Масштабное исследование началось еще в середине 90-х годов. Тогда ученые провели опрос почти 300 тысяч жителей США в возрасте от 50 до 71 года. Их спросили, какой образ жизни они ведут, имеют ли вредные привычки, занимаются ли спортом и как часто. С тех пор исследователи постоянно следили за каждым из опрошенных ими людей, делали интересующие их пометки и многое другое. Когда кто-то из добровольцев умирал – ученые начинали изучать его личное дело с целью установления причин смерти.

Спустя долгие годы ученые получили возможность подвести итоги своего масштабного исследования, которое заняло почти 30 лет. Они отмечают, люди в возрасте от 40 до 61 года, занимающиеся спортом в течении 7 часов каждую неделю, имели риск ранней смерти на 35% ниже чем те, кто избегал физической активности. Эти данные ученых не удивили, но все оказалось куда интереснее.

Полученные результаты говорили о том, что показатели тех людей, кто занимался спортом всю жизнь, и тех, кто начал к нему прибегать только после 40 лет – никак не отличались. Поэтому, отмечают ученые, людям стоит начинать заниматься физической активностью именно в начале своего пятого десятка.



 
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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:43

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