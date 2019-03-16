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Сергей Юрский отрицательно относился ко всем бракам родной дочери

Актер Сергей Юрский всегда негативно относился к избранникам своей дочери. Новость о первом ее браке он принял без особой радости, а о втором замужестве и слышать не хотел.
Сергей Юрский отрицательно относился ко всем бракам родной дочери

Первым спутником Дарьи Юрской оказался бывший одноклассник Алексей Лебедев. В 20-летнем возрасте ее сбила машина, в результате чего наследница артиста долгое время была прикована к больничной койке. Все это время возлюбленный находился рядом, а когда Юрская выздоровела, то объявила о свадьбе.

Родители не одобрили выбор своей дочери. Они считали, что юношеская любовь будет несерьезной, но эти отношения продлились 14 лет, вот только их не спасло даже наличие общего сына Георгия. В конечном счете пара рассталась.

Вторым спутником жизни Дарьи Юрской оказался актер из Ингушетии Магомед Костоев. Сергей Юрский крайне негативно воспринял новую влюбленность дочери, которая все-равно вышла замуж за кавказского артиста. Обстановка в их доме портилась с каждым днем, в чем Костоев обвиняет тестя, он якобы настраивал дочь против очередного мужа. У пары родился сын Алишер, которого его отец в один момент увез с собой на родину. Дарья Юрская посчитала это похищением ребенка и с помощью влиятельного родителя смогла вернуть его в Москву, вскоре расставшись с Костоевым.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 09:35

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