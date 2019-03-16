Сергей Юрский отрицательно относился ко всем бракам родной дочери





Первым спутником Дарьи Юрской оказался бывший одноклассник Алексей Лебедев. В 20-летнем возрасте ее сбила машина, в результате чего наследница артиста долгое время была прикована к больничной койке. Все это время возлюбленный находился рядом, а когда Юрская выздоровела, то объявила о свадьбе.Родители не одобрили выбор своей дочери. Они считали, что юношеская любовь будет несерьезной, но эти отношения продлились 14 лет, вот только их не спасло даже наличие общего сына Георгия. В конечном счете пара рассталась.Вторым спутником жизни Дарьи Юрской оказался актер из Ингушетии Магомед Костоев. Сергей Юрский крайне негативно воспринял новую влюбленность дочери, которая все-равно вышла замуж за кавказского артиста. Обстановка в их доме портилась с каждым днем, в чем Костоев обвиняет тестя, он якобы настраивал дочь против очередного мужа. У пары родился сын Алишер, которого его отец в один момент увез с собой на родину. Дарья Юрская посчитала это похищением ребенка и с помощью влиятельного родителя смогла вернуть его в Москву, вскоре расставшись с Костоевым.