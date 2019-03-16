Дочь Алсу рассказала о своем строгом воспитании

Сейчас Микелла является участницей проекта «Голос. Дети». Дочь Алсу уже прошла первый этап конкурса – «Слепые прослушивания», и попала в команду певицы Светланы Лободы. Девочка уверена, звезда многому сможет её научить и поделиться незаменимым опытом, а также добрым советом.Дочь Алсу рассказала журналистам о подробностях своего воспитания. По словам Микеллы, оно строгое, но очень справедливое. Ей запрещается обманывать и грубить взрослым, а родители отвечают ей аналогичным поведением. Девочка вспоминает, Алсу никогда не кричит на неё и всегда старается понять, почему та поступила определенным образом, а не иначе. Микелла отмечает, её мать всегда найдет выход из любой ситуации, какой бы сложной она не казалась. Дочь Алсу также отметила, что у неё есть еще одна небольшая обязанность: «Желательно получить хорошие оценки».Недавно девочка завела собственный аккаунт в Instagram. Теперь она регулярно публикует там обновления из своей жизни, сейчас у неё уже более 15 тысяч подписчиков. Микелла старается радовать их фрагментами своих выступлений, а также снимками со съемок проекта «Голос. Дети».