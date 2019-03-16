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Дочь Алсу рассказала о своем строгом воспитании

Дочь Алсу Микелла рассказала о своей семье и строгом воспитании. По словам ребенка, ей нельзя обманывать и грубить взрослым.
Дочь Алсу рассказала о своем строгом воспитании

Сейчас Микелла является участницей проекта «Голос. Дети». Дочь Алсу уже прошла первый этап конкурса – «Слепые прослушивания», и попала в команду певицы Светланы Лободы. Девочка уверена, звезда многому сможет её научить и поделиться незаменимым опытом, а также добрым советом.

Дочь Алсу рассказала журналистам о подробностях своего воспитания. По словам Микеллы, оно строгое, но очень справедливое. Ей запрещается обманывать и грубить взрослым, а родители отвечают ей аналогичным поведением. Девочка вспоминает, Алсу никогда не кричит на неё и всегда старается понять, почему та поступила определенным образом, а не иначе. Микелла отмечает, её мать всегда найдет выход из любой ситуации, какой бы сложной она не казалась. Дочь Алсу также отметила, что у неё есть еще одна небольшая обязанность: «Желательно получить хорошие оценки».

Недавно девочка завела собственный аккаунт в Instagram. Теперь она регулярно публикует там обновления из своей жизни, сейчас у неё уже более 15 тысяч подписчиков. Микелла старается радовать их фрагментами своих выступлений, а также снимками со съемок проекта «Голос. Дети».



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:00

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