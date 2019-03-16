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В Египте археологи обнаружили мумию инопланетянина

В Египте во время раскопок археологи нашли мумию инопланетянина в гробнице. Рисунок лица этого создания напомнил специалистам гуманоида.
В Египте археологи обнаружили мумию инопланетянина

Согласно данным экспертов, мумии в склепе были захоронены около 323 года до рождества Христова. Теперь они проведут новые исследования, сделав ДНК-анализ. Данная процедура даст возможность понять, могли ли останки принадлежать существу, которое прибыло в древний Египет из космоса. У находки вытянутое лицо, большие глазницы и средний рост.

Не исключается, что гуманоид является результатом работы неких «шутников». В гробнице определенные останки лежали в саркофаге, а некоторые были замечены на земле. В связи с этим археологи не исключают, что склеп прежде вскрыли искатели сокровищ, изменившие эти мумии. Пока эксперты не рискуют делать точные выводы по поводу принадлежности находки к внеземным формам жизни, решив дождаться результатов анализа биоматериала.



 
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Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 08:55

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