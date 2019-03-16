В Египте археологи обнаружили мумию инопланетянина





Согласно данным экспертов, мумии в склепе были захоронены около 323 года до рождества Христова. Теперь они проведут новые исследования, сделав ДНК-анализ. Данная процедура даст возможность понять, могли ли останки принадлежать существу, которое прибыло в древний Египет из космоса. У находки вытянутое лицо, большие глазницы и средний рост.Не исключается, что гуманоид является результатом работы неких «шутников». В гробнице определенные останки лежали в саркофаге, а некоторые были замечены на земле. В связи с этим археологи не исключают, что склеп прежде вскрыли искатели сокровищ, изменившие эти мумии. Пока эксперты не рискуют делать точные выводы по поводу принадлежности находки к внеземным формам жизни, решив дождаться результатов анализа биоматериала.