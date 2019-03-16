Древние жители Ирландии и Шотландии на протяжении тысячелетий изготавливали болотное масло





Древние ирландцы и шотландцы после изготовления сливочного масла прятали готовый продукт в торфяниках, предположительно, для предотвращения порчи. Благодаря уникальным химическим свойствам местных болот, тайники с болотным маслом сохранились на протяжении тысячелетий.Ирландские ученые провели химический анализ и радиоуглеродное датирование нескольких болотных масел, обнаруженных в результате археологических раскопок в Ирландии. Они выяснили, что изготовление сливочного масла по такой технологии было удивительно долгой традицией, охватывающей не менее 3500 лет.Исследователи также получили первые убедительные доказательства того, что основой ирландских болотных масел был молочный жир, а не мясо. Готовый продукт помещался в деревянные ведра, бочонки, бочки или же в мочевые пузыри животных. Специалисты предполагают, что болотное масло, возможно, использовалось в качестве средства для консервации мяса,На сегодняшний день ученым известно о примерно 430 тайниках с болотным маслом, 274 из которых были обнаружены в Шотландии и Ирландии.